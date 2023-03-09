Сычев назвал российского игрока, который может уехать в европейский топ-клуб

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сычев высказался о форварде московского клуба Сергее Пиняеве.

— Как тебе Пиняев?

— Я давно выражаю симпатию этому молодому футболисту. Хочется, чтобы он и дальше прогрессировал, оброс мясом и стал лидером «Локомотива». Думаю, в будущем он может уехать в европейский топ-клуб.

Пиняев — незаурядный игрок. Вопрос только в том, как его будет использовать тренер. Осинькин знал, как его использовать. Надеюсь, Галактионов тоже будет правильно его использовать

«Локо» купил Пиняева зимой у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро.

Игрок ранее проходил стажировки в «МЮ».

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