Сычев назвал российского игрока, который может уехать в европейский топ-клуб

Сычев только проснулся))) Пеняева еще с детской футбольной школы ведет МЮ, он уже несколько раз был там на стажировке. Проблема в том, что наши "молодые и перспективные" никак не могут вырасти в топ игроков мирового уровня.
Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сычев высказался о форварде московского клуба Сергее Пиняеве.
— Как тебе Пиняев?
— Я давно выражаю симпатию этому молодому футболисту. Хочется, чтобы он и дальше прогрессировал, оброс мясом и стал лидером «Локомотива». Думаю, в будущем он может уехать в европейский топ-клуб.
Пиняев — незаурядный игрок. Вопрос только в том, как его будет использовать тренер. Осинькин знал, как его использовать. Надеюсь, Галактионов тоже будет правильно его использовать
- «Локо» купил Пиняева зимой у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро.
- Игрок ранее проходил стажировки в «МЮ».
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