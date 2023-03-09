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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Сычев назвал российского игрока, который может уехать в европейский топ-клуб

    Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сычев высказался о форварде московского клуба Сергее Пиняеве.

    — Как тебе Пиняев?

    — Я давно выражаю симпатию этому молодому футболисту. Хочется, чтобы он и дальше прогрессировал, оброс мясом и стал лидером «Локомотива». Думаю, в будущем он может уехать в европейский топ-клуб.

    Пиняев — незаурядный игрок. Вопрос только в том, как его будет использовать тренер. Осинькин знал, как его использовать. Надеюсь, Галактионов тоже будет правильно его использовать

    • «Локо» купил Пиняева зимой у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро.
    • Игрок ранее проходил стажировки в «МЮ».

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: Sport24

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    09.03.2023 18:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2472

      serglider 9 марта, 20:22

      Сычев только проснулся))) Пеняева еще с детской футбольной школы ведет МЮ, он уже несколько раз был там на стажировке. Проблема в том, что наши "молодые и перспективные" никак не могут вырасти в топ игроков мирового уровня.

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      Рейтинг: +1207

      Suvorov51 9 марта, 19:38

      Не поверите, но пока не появится новый Аршавин, делать в гейропе нечего

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      Рейтинг: +4077

      raritet 9 марта, 19:11

      И почему именно нужно куда то уехать. Выходит. Если ты не уехал хоть куда, то ты плохой футболист.?

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      Рейтинг: +2472

      serglider > raritet 9 марта, 20:17

      Дело не плохом или хорошем, а в том, что футбольный век действующего футболиста короткий, но есть возможность заколотить столько бабла, что бы хватило на всю жизнь не в чем себе не отказывая и еще детям и внукам осталось. В России, особенно в современных условиях, по максимому заработать уже не получится.

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      Рейтинг: +857

      sined1951 9 марта, 19:01

      Человек еще здесь толком не заиграл, а его уже куда-то отправляют. Абсурд!

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