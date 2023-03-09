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    «Один на миллион». Дьяков оценил шансы «Спартака» на чемпионство

    Экс-защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался о чемпионской интриге в РПЛ.

    Геннадий Орлов уверяет, что интрига в чемпионской гонке еще жива. Вы его понимаете?

    — Всем хочется, чтобы развязка в битве за золото наступила как можно позже. В идеале — в 30-м туре. К сожалению, это вряд ли произойдет.

    «Зенит» по-прежнему в порядке, спокойно набирает очки. А вот его главный преследователь — «Спартак» — без осечек не обходится.

    Теоретически восемь очков за 12 туров, конечно, отыгрываются. Но в данном случае шансы — один на миллион.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.03.2023 18:27
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