«Один на миллион». Дьяков оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Экс-защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался о чемпионской интриге в РПЛ.
— Геннадий Орлов уверяет, что интрига в чемпионской гонке еще жива. Вы его понимаете?
— Всем хочется, чтобы развязка в битве за золото наступила как можно позже. В идеале — в 30-м туре. К сожалению, это вряд ли произойдет.
«Зенит» по-прежнему в порядке, спокойно набирает очки. А вот его главный преследователь — «Спартак» — без осечек не обходится.
Теоретически восемь очков за 12 туров, конечно, отыгрываются. Но в данном случае шансы — один на миллион.
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?
Источник: «Спорт-Экспресс»