В сборной Армении ответили на вопрос, когда Тикнизян получит армянский паспорт

В пресс-службе сборной Армении высказались о процессе получения армянского паспорта для защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

«Пресс-служба Федерации футбола Армении не занимается вопросами получения гражданства или паспорта того или иного футболиста сборной Армении.

По мере поступления новостей, мы об этом сообщим. Начало сбора? Когда тренер даст нам окончательную программу, об этом тоже будет сообщено», — сообщили в пресс-службе сборной Армении.

Тикнизян родился в Санкт-Петербурге.

В его активе 7 матчей за молодежную сборную России.

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