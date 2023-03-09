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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    В сборной Армении ответили на вопрос, когда Тикнизян получит армянский паспорт

    В пресс-службе сборной Армении высказались о процессе получения армянского паспорта для защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

    «Пресс-служба Федерации футбола Армении не занимается вопросами получения гражданства или паспорта того или иного футболиста сборной Армении.

    По мере поступления новостей, мы об этом сообщим. Начало сбора? Когда тренер даст нам окончательную программу, об этом тоже будет сообщено», — сообщили в пресс-службе сборной Армении.

    • Тикнизян родился в Санкт-Петербурге.
    • В его активе 7 матчей за молодежную сборную России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.03.2023 16:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +857

      sined1951 9 марта, 19:16

      В нашу сборную его не приглашали и судя по игре не пригласят в дальнейшем. Так что пусть себе играет за Армению и не надо его осуждать за это.

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      Рейтинг: +4077

      raritet 9 марта, 18:14

      Учили, учили футболиста. Тратили на него время, а стало ему невыгодно играть за Россию, только его и видели.

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