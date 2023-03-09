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    Матч Иран – Россия может пройти без зрителей

    В Федерации футбола Ирана подтвердили, что товарищеская встреча со сборной России может пройти при пустых трибунах.

    «На данный момент нам известно, что матч между сборными России и Ирана пройдет без зрителей, но официального решения пока нет.

    Возможно, что-то поменяется, и игра пройдет со зрителями. Скажем одно: на этот товарищеский матч нет продажи билетов, но, возможно, в будущем, что-то изменится», – сообщили в федерации.

    • Матч состоится 23 марта в Тегеране.
    • Его примет «Азади» – самый крупный стадион Ирана.

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    Источник: Sport24

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    09.03.2023 12:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh 9 марта, 13:17

      Ну и правильно, а зачем зрители ? Сборная России, которую напнули из Европы встречается с одной из сильнеших сборных Азии.
      После напинания, когда долгое время не было серъезных соперников ------------ по ходу сборная России получит аут от Ирана, который на полном ходу.Сыгран и отточен в играх в ЧМ 22, когда они победили Уэльс.В отборе на ЧМ, где они составили конкуренцию не самым слабым японцам, корейцам, австралийцам.
      Кароч Расее жопа.Это вам не Таджикистан с которым Россия 0-0 сыграла )))

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