Матч Иран – Россия может пройти без зрителей

Ну и правильно, а зачем зрители ? Сборная России, которую напнули из Европы встречается с одной из сильнеших сборных Азии.
После напинания, когда долгое время не было серъезных соперников ------------ по ходу сборная России получит аут от Ирана, который на полном ходу.Сыгран и отточен в играх в ЧМ 22, когда они победили Уэльс.В отборе на ЧМ, где они составили конкуренцию не самым слабым японцам, корейцам, австралийцам.
Кароч Расее жопа.Это вам не Таджикистан с которым Россия 0-0 сыграла )))
В Федерации футбола Ирана подтвердили, что товарищеская встреча со сборной России может пройти при пустых трибунах.
«На данный момент нам известно, что матч между сборными России и Ирана пройдет без зрителей, но официального решения пока нет.
Возможно, что-то поменяется, и игра пройдет со зрителями. Скажем одно: на этот товарищеский матч нет продажи билетов, но, возможно, в будущем, что-то изменится», – сообщили в федерации.
- Матч состоится 23 марта в Тегеране.
- Его примет «Азади» – самый крупный стадион Ирана.
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