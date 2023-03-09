Матч Иран – Россия может пройти без зрителей

В Федерации футбола Ирана подтвердили, что товарищеская встреча со сборной России может пройти при пустых трибунах.

«На данный момент нам известно, что матч между сборными России и Ирана пройдет без зрителей, но официального решения пока нет.

Возможно, что-то поменяется, и игра пройдет со зрителями. Скажем одно: на этот товарищеский матч нет продажи билетов, но, возможно, в будущем, что-то изменится», – сообщили в федерации.

Матч состоится 23 марта в Тегеране.

Его примет «Азади» – самый крупный стадион Ирана.

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