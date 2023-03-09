Мбаппе прокомментировал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал об ответном матче 1/8 финала ЛЧ с «Баварией».

Парижане проиграли со счетом 0:2.

По сумме двух встреч – 3:0 в пользу мюнхенцев.

«Мы разочарованы. Но что есть, то есть, нужно двигаться дальше. Каждый должен сам себе задать вопросы.

Не сказать, что нам многого не хватило. Если посмотреть на состояние обеих команд, то «Бавария» – это команда, построенная для победы в ЛЧ.

Мы сыграли на максимум. Теперь сосредоточимся на чемпионате Франции», – заявил Мбаппе.

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