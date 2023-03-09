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    Какой вы футболист?

    Мбаппе прокомментировал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал об ответном матче 1/8 финала ЛЧ с «Баварией».

    • Парижане проиграли со счетом 0:2.
    • По сумме двух встреч – 3:0 в пользу мюнхенцев.

    «Мы разочарованы. Но что есть, то есть, нужно двигаться дальше. Каждый должен сам себе задать вопросы.

    Не сказать, что нам многого не хватило. Если посмотреть на состояние обеих команд, то «Бавария» – это команда, построенная для победы в ЛЧ.

    Мы сыграли на максимум. Теперь сосредоточимся на чемпионате Франции», – заявил Мбаппе.

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    Источник: RMC Sport

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    09.03.2023 07:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +261

      Рыло свина 9 марта, 16:07

      слишком много тебе дали власти и денег, ты стал богатым и ленивым, не лидер и мысли нет в твой голове, бегунок ты.

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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 9 марта, 11:51

      А ПСЖ построена чисто для кайфа игроков команды, как в этой команде тренер ничего не решал так и не решает.

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      Рейтинг: +12395

      DeStar 9 марта, 10:43

      а псж для чего строилась?)

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      Рейтинг: +1338

      САНЁК17 > DeStar 9 марта, 11:11

      ДлЯ того чтоб выигрывать чемпионат Франции и только чемпионат Франции

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 9 марта, 10:41

      ПСЖ - короли лягушатника.

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      Рейтинг: +65

      ARSENAL LONDONN 9 марта, 09:49

      ПСЖ одни панты, лучшие игроки мира типа, ппц! Месси это вообще не о чём, как его ещё люди лучшим считают, только подсуживать и награды за глаза просто так давать. Вот она сущность ихняя. Панты и только. Играть нужно и забивать. На пенсию всем пора!

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