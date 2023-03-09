Фанат напрыгнул на Месси после матча «Бавария» – «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси подвергся атаке болельщика после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:2).
Когда аргентинец покидал поле после финального свистка, на игрока напрыгнул выбежавший болельщик. Его нейтрализовала охрана.
- «ПСЖ» с Месси 2-й раз подряд вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- У Месси летом истекает контракт.
- На него претендует «Интер» из США.
Скриншоты эфира «Матч ТВ».
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?
Источник: «Бомбардир»