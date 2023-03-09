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    Какой вы футболист?

    Фанат напрыгнул на Месси после матча «Бавария» – «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси подвергся атаке болельщика после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:2).

    Когда аргентинец покидал поле после финального свистка, на игрока напрыгнул выбежавший болельщик. Его нейтрализовала охрана.

    • «ПСЖ» с Месси 2-й раз подряд вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
    • У Месси летом истекает контракт.
    • На него претендует «Интер» из США.

    Скриншоты эфира «Матч ТВ».

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.03.2023 01:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 9 марта, 17:05

      Служба охраны потеряла бдительность. Минутная расслабленность и вот результат. Но хорошо что Месси не пострадал.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 9 марта, 11:36

      Нейтрализовала? Охрана фаната этого прозевала мягко скажем. Конкретный прокол службы безопасности.

      0
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      Рейтинг: +2291

      Maxi_7 9 марта, 02:11

      "С вами бывало такое - переходишь дорогу и смотришь не в ту сторону, потом поворачиваешься и видишь, что на тебя на всех порах несётся автомобиль... как правило в этой ситуации ты делаешь какую-то глупость... ты просто замираешь с глупой рожей... потому, что ты так а***нно напуган, что вообще думать не можешь" (с).

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      Рейтинг: +100913

      zigbert > Maxi_7 9 марта, 17:02

      Такое бывает когда ждешь опасности не с той стороны.

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      Рейтинг: +2472

      serglider > zigbert 9 марта, 22:15

      Такое бывает когда ты думаешь, что находишься в полной безопасности и с тобой ничего плохого не может произойти))) А оно происходит!

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