Смородская – о Промесе: «Нет ничего хорошего, что футболисты скрываются в России от правосудия в своих странах»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на появление в России футболистов, обвиняемых в нарушении закона.

«Конечно, ничего хорошего нет в том, что в российском футболе есть игроки, которые скрываются от правосудия в своих странах. Думаю, это ненамеренные действия.

Например, Промес играет давно за «Спартак» и это не было для него мотивацией к побегу. Да, действительно есть такой неприятный налет на этих трансферах.

Но нельзя обобщать всех и говорить теперь, что РПЛ становится лигой для уголовников. Это не тенденция, а редкие случаи», — заявила Смородская.

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