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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Смородская – о Промесе: «Нет ничего хорошего, что футболисты скрываются в России от правосудия в своих странах»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на появление в России футболистов, обвиняемых в нарушении закона.

    «Конечно, ничего хорошего нет в том, что в российском футболе есть игроки, которые скрываются от правосудия в своих странах. Думаю, это ненамеренные действия.

    Например, Промес играет давно за «Спартак» и это не было для него мотивацией к побегу. Да, действительно есть такой неприятный налет на этих трансферах.

    Но нельзя обобщать всех и говорить теперь, что РПЛ становится лигой для уголовников. Это не тенденция, а редкие случаи», — заявила Смородская.

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    Источник: Sport24

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    08.03.2023 15:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7964

      Томик 8 марта, 19:58

      Ну что за чушь. Нет там никакого правосудия. А если бы даже и было, то нам до этого дела никакого нет. Уж сейчас тем более. И говоря об этом, тетя Оля лишь подтверждает все те эпитеты, которыми её наградили в своё время болельщики "Локомотива".

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      Рейтинг: +10576

      ivany4 8 марта, 16:59

      С праздником г-жа Смородская.
      Раз уж взялись обличать, ждем оценки о действиях Абрамовича и иже с ним. В плане развития футбола в Англии и бизнес структур в Европе и Америке.)))

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      Рейтинг: +17576

      NewLife 8 марта, 16:16

      Г-жа Смородская, в честь праздника скажу вежливо, а не так, как хотел бы: не лезьте не в свои дела, не зная подробностей.

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 8 марта, 16:03

      Свинси Промяс и прибежал в Тарасовку лобызать ромбик, не ради Спартака, а ради страха быть арестованым.

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