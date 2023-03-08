Смородская – о Промесе: «Нет ничего хорошего, что футболисты скрываются в России от правосудия в своих странах»

Ну что за чушь. Нет там никакого правосудия. А если бы даже и было, то нам до этого дела никакого нет. Уж сейчас тем более. И говоря об этом, тетя Оля лишь подтверждает все те эпитеты, которыми её наградили в своё время болельщики "Локомотива".
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на появление в России футболистов, обвиняемых в нарушении закона.
«Конечно, ничего хорошего нет в том, что в российском футболе есть игроки, которые скрываются от правосудия в своих странах. Думаю, это ненамеренные действия.
Например, Промес играет давно за «Спартак» и это не было для него мотивацией к побегу. Да, действительно есть такой неприятный налет на этих трансферах.
Но нельзя обобщать всех и говорить теперь, что РПЛ становится лигой для уголовников. Это не тенденция, а редкие случаи», — заявила Смородская.
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