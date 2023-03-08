В Госдуме заявили, что в России есть только один противник возвращения пива на стадионы

Минздрав пусть занимается решением проблем отечественной медицины (которых набралось более чем достаточно ),а делами спортивными должны заниматься спортивные ведомства!
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал слова главы совета директоров «Локомотива» Юрия Нагорных, который обещал обсудить с депутатами вопрос возвращения пива на стадионы.
«Нагорных обсуждал со мной вопрос возвращения пива на стадионы. Юрий Дмитриевич это поддерживает. Мы знаем его как одного из прогрессивных чиновников в прошлом.
Нужно участие всех заинтересованных сторон. Нужно, чтобы РФС тоже выходило с такой инициативой. Все остальные клубы, руководство РПЛ, руководство РФС – все поддерживают эту идею. Но поддерживать мало.
Сейчас нужно включиться и объяснить другим ведомствам, что возвращение пива – серьезная мера поддержки нашим клубам. На данный момент единственным активным противником этого законопроекта является Минздрав. Должны выходить те люди, которые в этом заинтересованы», – сказал Свищев.
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