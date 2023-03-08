В Госдуме заявили, что в России есть только один противник возвращения пива на стадионы

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал слова главы совета директоров «Локомотива» Юрия Нагорных, который обещал обсудить с депутатами вопрос возвращения пива на стадионы.

«Нагорных обсуждал со мной вопрос возвращения пива на стадионы. Юрий Дмитриевич это поддерживает. Мы знаем его как одного из прогрессивных чиновников в прошлом.

Нужно участие всех заинтересованных сторон. Нужно, чтобы РФС тоже выходило с такой инициативой. Все остальные клубы, руководство РПЛ, руководство РФС – все поддерживают эту идею. Но поддерживать мало.

Сейчас нужно включиться и объяснить другим ведомствам, что возвращение пива – серьезная мера поддержки нашим клубам. На данный момент единственным активным противником этого законопроекта является Минздрав. Должны выходить те люди, которые в этом заинтересованы», – сказал Свищев.

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