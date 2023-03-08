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  • В Госдуме заявили, что в России есть только один противник возвращения пива на стадионы

В Госдуме заявили, что в России есть только один противник возвращения пива на стадионы

8 марта 2023, 14:47
9

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал слова главы совета директоров «Локомотива» Юрия Нагорных, который обещал обсудить с депутатами вопрос возвращения пива на стадионы.

«Нагорных обсуждал со мной вопрос возвращения пива на стадионы. Юрий Дмитриевич это поддерживает. Мы знаем его как одного из прогрессивных чиновников в прошлом.

Нужно участие всех заинтересованных сторон. Нужно, чтобы РФС тоже выходило с такой инициативой. Все остальные клубы, руководство РПЛ, руководство РФС – все поддерживают эту идею. Но поддерживать мало.

Сейчас нужно включиться и объяснить другим ведомствам, что возвращение пива – серьезная мера поддержки нашим клубам. На данный момент единственным активным противником этого законопроекта является Минздрав. Должны выходить те люди, которые в этом заинтересованы», – сказал Свищев.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (9)
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Ганнибал Лектор
1678278974
На кол этого противника!
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biber.ru
1678280212
Минздраву больницами заниматься бы, а не стадионами.
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BRO_football
1678282436
Пейте свою ссанину со спиртом дома. А на стадионе обойдётесь без пива.
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Fialet
1678284013
Писец, говорят, что фануйди для порядка на стадионах, а сами хотят пиво протолкнуть. Где они видели, чтобы опившиеся пива мужики вели себя цивилизованно? Дебилы , ещё водку разрешите. Совсем народ за быдло держат, думают, разрешат пиво, сразу все побегут оцифровываться.
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nemolod
1678284961
Минздрав пусть занимается решением проблем отечественной медицины (которых набралось более чем достаточно ),а делами спортивными должны заниматься спортивные ведомства!
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