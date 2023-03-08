Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    В Госдуме заявили, что в России есть только один противник возвращения пива на стадионы

    Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал слова главы совета директоров «Локомотива» Юрия Нагорных, который обещал обсудить с депутатами вопрос возвращения пива на стадионы.

    «Нагорных обсуждал со мной вопрос возвращения пива на стадионы. Юрий Дмитриевич это поддерживает. Мы знаем его как одного из прогрессивных чиновников в прошлом.

    Нужно участие всех заинтересованных сторон. Нужно, чтобы РФС тоже выходило с такой инициативой. Все остальные клубы, руководство РПЛ, руководство РФС – все поддерживают эту идею. Но поддерживать мало.

    Сейчас нужно включиться и объяснить другим ведомствам, что возвращение пива – серьезная мера поддержки нашим клубам. На данный момент единственным активным противником этого законопроекта является Минздрав. Должны выходить те люди, которые в этом заинтересованы», – сказал Свищев.

    Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Кавазашвили уверен, что «Спартак» выиграет РПЛ: «Буду наслаждаться в конце сезона»
    Дочь Пименова называли самой красивой девочкой в мире: она стала моделью и переехала в США 16
    Семак объяснил выбор Васютина на матч с «Динамо»
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2023 14:47
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2866

      nemolod 8 марта, 17:16

      Минздрав пусть занимается решением проблем отечественной медицины (которых набралось более чем достаточно ),а делами спортивными должны заниматься спортивные ведомства!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1423

      Fialet > nemolod 8 марта, 17:17

      Пиво бухать - это дела спортивные?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2866

      nemolod > Fialet 8 марта, 17:27

      Кто занимается стадионами? Это точно не Минздрав! Вот пивными,винными и другими спиртосодержащими напитками пусть занимаются РФС,РПЛ,спонсоры ,то есть все те,кто отвечает за проведение матчей на стадионах и кто за это дело зарплаты немаленькие получают!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1423

      Fialet > nemolod 8 марта, 18:21

      Минздрав отвечает за здоровье людей, а алкоголизм, в том числе и пивной, подрывает здоровье нации.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Fialet 8 марта, 17:00

      Писец, говорят, что фануйди для порядка на стадионах, а сами хотят пиво протолкнуть. Где они видели, чтобы опившиеся пива мужики вели себя цивилизованно? Дебилы , ещё водку разрешите. Совсем народ за быдло держат, думают, разрешат пиво, сразу все побегут оцифровываться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12119

      BRO_football 8 марта, 16:33

      Пейте свою ссанину со спиртом дома. А на стадионе обойдётесь без пива.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19113

      Cleaner 8 марта, 16:06

      А если еще и водку разрешат, народ валом на стадион попрет!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5201

      PAREVG. > Cleaner 8 марта, 17:21

      На матчи хоккея с мячом, спокойно можно пронести крепкие напитки, по крайней мере в Казани, но народу все равно мало ходит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +129

      biber ru 8 марта, 15:56

      Минздраву больницами заниматься бы, а не стадионами.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6458

      Ганнибал Лектор 8 марта, 15:36

      На кол этого противника!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh 8 марта, 15:06

      Пилять.. В этой стране идет в.ойна...А тут для депутатов главный вопрос---пива на стадионы.
      Ну лично меня это устраивает.Такая страна НИКОГДА не победит в войне.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6458

      Ганнибал Лектор > dauzhhhhh 8 марта, 15:39

      Ты олень, где написано, что это главный вопрос?
      Россия всегда победит. За нами правда, с нами Бог. А вы, упыри свидомые, и без нас захлебнулись бы в своей желчи. Но ничего - слава Богу, есть кому помочь таким как ты отправиться прямиком к Бандере

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1201

      Suvorov51 > dauzhhhhh 8 марта, 15:49

      Ты свою жизнь проиграл, а о войне говоришь, чудачек

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5201

      PAREVG. > dauzhhhhh 8 марта, 16:04

      Мы РУССКИЕ, с нами БОГ!!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > Ганнибал Лектор 8 марта, 16:12

      Чо насчет пива ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > Suvorov51 8 марта, 16:14

      Ты был на войне генералиссимус Суворов ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > PAREVG. 8 марта, 16:19

      Мы РУССКИЕ, с нами БОГ!!!!=====Бог со всеми людьми что есть на земле.Ведь именно БОГ создал всех людей, не разделяя на страны и нации

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > Ганнибал Лектор 8 марта, 16:23

      Ты же не против того что ---В этой стране идет в.ойна

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1423

      Fialet > Ганнибал Лектор 8 марта, 17:05

      А я вот сомневаюсь, что Россия победит. Городок Артёмовск в 70 тыс населения несколько месяцев окружают, а всё не могут. Скоро Украина в атаку пойдёт, придётся полную мобилизацию делать. Да и запад не позволит Украине проиграть. Скоро придёт большой полярный лис.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5201

      PAREVG. > dauzhhhhh 8 марта, 17:16

      "В этой стране идет в.ойна"
      Нет, она идет в соседней стране.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +743

      Азбука > PAREVG. 8 марта, 17:27

      Запорожская, Херсонская области, ДНР,ДНР -это Россия, а значит ***** идёт в нашей стране.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > Азбука 8 марта, 17:45

      PAREVG старый дядька...мозги его на соловьева настроены...А там говорят о том что Берлин захватят, Вашингтон....Такие дела

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +743

      Азбука > dauzhhhhh 8 марта, 18:00

      Может и захватят, но пока в.о.ю.ем(чтоб не ***) на нашей земле. До Лемберга далеко и СВО надолго. Надеюсь, встретим третью мировую, как положено (Пригожин).

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > Азбука 8 марта, 18:14

      Чо ты мне Пригожина пихаешь..
      Ты сам **** когда на фронт ? Привыкли вы интелихенты пригожинскими зэками прикрываться.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +743

      Азбука > dauzhhhhh 8 марта, 18:47

      Уже был, но возможно не последний раз. А ЗК теперь Пригожину брать запретили. Шибко удачно воюют. А приказ ,чтоб СВО надолго.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2750

      BlackMurder > dauzhhhhh 8 марта, 18:54

      Прикольно за вами наблюдать, два или три диванных эксперта клюют друг друга

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > BlackMurder 8 марта, 19:14

      Дык из нас двоих один бывалый...Азбука сказал---"Уже был, но возможно не последний раз"...Так што ты тута не сумлевайся. Тута усе по настоящему )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6458

      Ганнибал Лектор > Fialet 8 марта, 21:42

      А ты не сомневайся. Дело не в величине города, а в стратегии. Там в приоритете другая задача - не по взятию города. Иначе Бахмут штурмовали бы не ЧВК, а регулярные войска. Смотри шире.
      И да - ядерная держава не может проиграть войну - это надо понимать. У Запада тоже другая задача. Похрену им на Вильну Хохляндию

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6458

      Ганнибал Лектор > dauzhhhhh 8 марта, 21:46

      ***** идёт на территории РФ. Это факт. И? Нельзя продавать на стадионах пиво? Или что? В чем мысль?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11