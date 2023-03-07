Тренер «Торино» Юрич попросил выкупить Миранчука у «Аталанты»

Игра полузащитника Алексея Миранчука нравится главному тренеру «Торино» Ивану Юричу.

Хорватский специалист считает 27-летнего футболиста твердым игроком стартового состава.

В связи с этим он попросил руководство клуба выкупить россиянина у «Аталанты».

«Торино» арендовал Миранчука в августе.

С тех пор хавбек забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 21 матче.

Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

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