Тренер «Торино» Юрич попросил выкупить Миранчука у «Аталанты»

Игра полузащитника Алексея Миранчука нравится главному тренеру «Торино» Ивану Юричу.
Хорватский специалист считает 27-летнего футболиста твердым игроком стартового состава.
В связи с этим он попросил руководство клуба выкупить россиянина у «Аталанты».
- «Торино» арендовал Миранчука в августе.
- С тех пор хавбек забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
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Источник: «Спорт-Экспресс»