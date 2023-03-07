Глава российский судей: «Мешков переживает из-за решения в моменте с отмененным голом Соболева»

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал отмененный гол форварда «Спартака» Александра Соболева на 86-й минуте матча с «Уралом» (2:2).

«Со своей стороны могу сказать, что свисток прозвучал раньше необходимого.

Мы общались после матча с Виталием, он переживает из-за данного решения — зафиксировал нарушение раньше взятия ворот, не дал никаких шансов ВАР вмешаться и, возможно, помочь исправить решение.

Как минимум, мы можем точно говорить, что свисток прозвучал преждевременно. Это не соответствует рекомендациям, которые были даны. Здесь присутствовал человеческий фактор», — сказал Каманцев.

«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС по работе Мешкова.

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