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    Какой вы футболист?

    Глава российский судей: «Мешков переживает из-за решения в моменте с отмененным голом Соболева»

    Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал отмененный гол форварда «Спартака» Александра Соболева на 86-й минуте матча с «Уралом» (2:2).

    «Со своей стороны могу сказать, что свисток прозвучал раньше необходимого.

    Мы общались после матча с Виталием, он переживает из-за данного решения — зафиксировал нарушение раньше взятия ворот, не дал никаких шансов ВАР вмешаться и, возможно, помочь исправить решение.

    Как минимум, мы можем точно говорить, что свисток прозвучал преждевременно. Это не соответствует рекомендациям, которые были даны. Здесь присутствовал человеческий фактор», — сказал Каманцев.

    • «Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС по работе Мешкова.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.03.2023 11:24
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 7 марта, 16:55

      а кто очки вернет прибили последнюю надежду

      1
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      Рейтинг: +5308

      ААМ 7 марта, 16:54

      Едва ли это повлияет на исход ЧР. НО а вдруг очка не хватит СПАМу до победы в ЧР. Спартачи тогда бы не без основания орали "Мешков - чемпион!". Я за то, чтобы очевидные ошибки КДК отменял, но пока это нереально!

      1
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      Рейтинг: +758

      rac531 7 марта, 13:34

      Переживает?
      Виимо, считает, что мало взял?(

      4
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      Рейтинг: +17576

      NewLife > rac531 7 марта, 13:48

      А уж как переживает питерская теплотрасса, уже не один литр бояра зажбанили.

      2
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      Рейтинг: +758

      rac531 7 марта, 13:33

      САЛИХОВА. ИЗ НЕТЛЕНКИ
      «Отмененные голы, спорные штрафные, левые пенальти. Это уже проходили с Тедеско.
      Годы идут, а судить грамотно в России так и не научились. Дежавю какое-то»
      «Судьи— холуи у газпромовского руководства. Они будут по 3 минуты смотреть каждый наш гол, выискивая любую возможность его отменить.»

      4
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      Рейтинг: +261

      Марк Аврелий! 7 марта, 13:30

      да ну нах, он переживает. Он рад что так сложилось. Он бы назначил левый пенальти в ворота Спартака, но не дал им выиграть

      3
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      Рейтинг: +2470

      serglider 7 марта, 13:12

      Каманцев знатный долб...** и образчик некомпетентности! Признали факт ошибки, но не поняли почему ошибся Мешков! Главная причина ошибки судьи, это то что этому мешку с дерьмом, было лень носится по полю, по-этому он стоял в центре поля и чесал свои яйца, когда развилалась атаки! В связи с чем обзор момента, ему закрывали с разу несколько футболистов! Именно по этому этот придурок и свистнул, что увидел падение вратаря, но не увидел были ли нарушены правила. После чего его бурная фантазия "дорисовала" нарушение правил, можно было дождаться завершение эпизода и с помощью ВАРа выяснить все нюансы, но видимо на судейских сборах ему хренова вдалбливали рекомендации ФИФА или непонятно вообще чем они там занимались... Вердикт: Это не ошибка судьи!

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      Рейтинг: +2470

      serglider > serglider 7 марта, 13:13

      Это результат его профнепригодности, как минимум до конца сезона, а лучше до следующих судейских сборов отстранить и провести экзамен на профпригодность, что бы другим судьям был урок и не было этой фигни из тура в тур.

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      Рейтинг: +28759

      JTherry 7 марта, 13:06

      Мешок намеренно остановил игру, когда в атаке был Спартак, зная что после свистка ничего нельзя будет сделать, поэтому пусть переживает дома, сидя у ТВ... денег за "переживание" уже срубил от своего "крёстного отца" Алёши за вторую звезду (не героя))...

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      Рейтинг: +17576

      NewLife 7 марта, 12:52

      "зафиксировал нарушение раньше взятия ворот"
      О чем этот идиот из ЭСК говорит, о каком нарушении ? Требую официального разъяснения и проверку Каманцева на проф.пригодность.

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      Рейтинг: +17576

      NewLife 7 марта, 12:48

      Когда автомобилист грубо нарушает правила, его лишают прав, когда судья грубо лишает команду перспектив, его жалеют, потому что он переживает. По переживает и будет дальше чудить. Каманцев сам нарушает своя обязанности, выгораживая судью.

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      Рейтинг: +2470

      serglider > NewLife 7 марта, 12:58

      А чё так можно было? В следующий раз если тормознет гаец, нужно то же прогнать про "переживания"))) Может прокатит? И да подсудимых, которых будет судить судья, то же аргумент, что бы уйти от наказания))) Ошибся? Признал что не прав? Флаг в руки - иди учи правила и поднимай уровень своей подготовки, что бы носится по полю, занимая лучший обзор в игре, а не тупо стоять в центре поля. Это правильно, а не детский сад, что де попросил прощение и пообещал, что так делать больше не будет)))

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 7 марта, 12:37

      **** он продажная

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