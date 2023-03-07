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  • Глава российский судей: «Мешков переживает из-за решения в моменте с отмененным голом Соболева»

Глава российский судей: «Мешков переживает из-за решения в моменте с отмененным голом Соболева»

7 марта 2023, 11:24
17

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал отмененный гол форварда «Спартака» Александра Соболева на 86-й минуте матча с «Уралом» (2:2).

«Со своей стороны могу сказать, что свисток прозвучал раньше необходимого.

Мы общались после матча с Виталием, он переживает из-за данного решения — зафиксировал нарушение раньше взятия ворот, не дал никаких шансов ВАР вмешаться и, возможно, помочь исправить решение.

Как минимум, мы можем точно говорить, что свисток прозвучал преждевременно. Это не соответствует рекомендациям, которые были даны. Здесь присутствовал человеческий фактор», — сказал Каманцев.

  • «Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС по работе Мешкова.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Мешков Виталий
Комментарии (17)
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Иван Петров 1986
1678178483
А извиниться за такое решение духу не хватает?
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VVM1964
1678180058
" Эту неприятность мы переживем " ...
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ScarlettOgusania
1678180532
отстранить Мешка от судейства, аналогично отстранению Вилкова, и пусть дальше "переживает"
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Ниф-Ниф
1678181088
Отстранить пожизннно!
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Павелий
1678181659
Да что он переживал.... Я напомню, что именно он был главным судьёй матча Зенит - Спартак 01.12.2019, когда Дзюба откровенно завалил в штрафной Кутепова, а от колна Кутепова мяч заковырялся в ворота. А на ВАР там сидел Михаил Вилков, которого пожизненно отстранили. Весь стадион гудел! Это был явный фол в атаке, но судьи лишь похлопывали свой карман.... Так что как говорил Станиславский: "НЕ ВЕРЮ!"
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NewLife
1678182526
Когда автомобилист грубо нарушает правила, его лишают прав, когда судья грубо лишает команду перспектив, его жалеют, потому что он переживает. По переживает и будет дальше чудить. Каманцев сам нарушает своя обязанности, выгораживая судью.
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NewLife
1678182731
"зафиксировал нарушение раньше взятия ворот" О чем этот идиот из ЭСК говорит, о каком нарушении ? Требую официального разъяснения и проверку Каманцева на проф.пригодность.
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JTherry
1678183608
Мешок намеренно остановил игру, когда в атаке был Спартак, зная что после свистка ничего нельзя будет сделать, поэтому пусть переживает дома, сидя у ТВ... денег за "переживание" уже срубил от своего "крёстного отца" Алёши за вторую звезду (не героя))...
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serglider
1678183937
Каманцев знатный долб...** и образчик некомпетентности! Признали факт ошибки, но не поняли почему ошибся Мешков! Главная причина ошибки судьи, это то что этому мешку с дерьмом, было лень носится по полю, по-этому он стоял в центре поля и чесал свои яйца, когда развилалась атаки! В связи с чем обзор момента, ему закрывали с разу несколько футболистов! Именно по этому этот придурок и свистнул, что увидел падение вратаря, но не увидел были ли нарушены правила. После чего его бурная фантазия "дорисовала" нарушение правил, можно было дождаться завершение эпизода и с помощью ВАРа выяснить все нюансы, но видимо на судейских сборах ему хренова вдалбливали рекомендации ФИФА или непонятно вообще чем они там занимались... Вердикт: Это не ошибка судьи!
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Марк Аврелий!
1678185050
да ну нах, он переживает. Он рад что так сложилось. Он бы назначил левый пенальти в ворота Спартака, но не дал им выиграть
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