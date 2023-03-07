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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Канчельскис призвал отменить систему VAR в РПЛ: «Наше судейство стало безобразным!»

    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал систему VAR в чемпионате России.

    «До появления VAR судейство в России было нормальным. А сейчас же наши судьи — перепуганные люди: в случае чего сразу бегут к экрану. Вы что, телевизор никогда не видели? Вы боитесь инициативу на себя взять?

    Как появился VAR, наше судейство стало безобразным! Что случилось-то? Это ужасно. Раньше было намного лучше — да, ошибались, но ошибок было меньше. Сейчас почти каждый матч — скандал!

    Зачем нужен VAR? Для кого? Я бы отменил эту систему, будь моя воля. Максимум оставил бы видеоповторы на фолы в штрафной. Если судья не видит, что игрок идет прямой ногой в голеностоп, какой он квалификации? У нас судьи слепые, что ли? Пускай зрение идут проверять.

    В центре поля явные фолы, а они не видят — как это вообще возможно? Зачем они бегают к этому монитору? Я в шоке просто. То ли у них боязнь, то ли трусость, то ли указ сверху. Они делают детские ошибки, которые невозможно совершать.

    В общем и целом, судейство в российском футболе просто безобразное», — заявил Канчельскис.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.03.2023 09:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +360

      АлексМак 7 марта, 15:08

      и то правда..

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      Рейтинг: +261

      Рыло свина 7 марта, 10:54

      Сделать право требование просмотра, зимой пробовали нормально.

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      Рейтинг: +5417

      neim 7 марта, 10:42

      Да уж, что есть, то есть. С каждым днём, судейство в нашем "междусобойчике" и правда, становится всё чудесатее и страшнее ))).

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