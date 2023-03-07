Канчельскис призвал отменить систему VAR в РПЛ: «Наше судейство стало безобразным!»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал систему VAR в чемпионате России.

«До появления VAR судейство в России было нормальным. А сейчас же наши судьи — перепуганные люди: в случае чего сразу бегут к экрану. Вы что, телевизор никогда не видели? Вы боитесь инициативу на себя взять?

Как появился VAR, наше судейство стало безобразным! Что случилось-то? Это ужасно. Раньше было намного лучше — да, ошибались, но ошибок было меньше. Сейчас почти каждый матч — скандал!

Зачем нужен VAR? Для кого? Я бы отменил эту систему, будь моя воля. Максимум оставил бы видеоповторы на фолы в штрафной. Если судья не видит, что игрок идет прямой ногой в голеностоп, какой он квалификации? У нас судьи слепые, что ли? Пускай зрение идут проверять.

В центре поля явные фолы, а они не видят — как это вообще возможно? Зачем они бегают к этому монитору? Я в шоке просто. То ли у них боязнь, то ли трусость, то ли указ сверху. Они делают детские ошибки, которые невозможно совершать.

В общем и целом, судейство в российском футболе просто безобразное», — заявил Канчельскис.

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