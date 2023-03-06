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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Будем реалистами». Чалов не верит в чемпионство ЦСКА

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов оценил перспективы своей команды в этом сезоне РПЛ.

    – Насколько часто футболисты смотрят в таблицу и нужно ли им это делать?

    – Я считаю, что этого делать не нужно. Следует улучшить качество игры: впереди две важные игры в Кубке.

    – ЦСКА потерял шансы на чемпионство?

    – Будем реалистами: первое место от нас далеко, но медали никуда не ушли. Будем бороться за них.

    • ЦСКА идет на 5-м месте в РПЛ.
    • Отставание от топ-3 – 6 очков, от лидирующего «Зенита» – 16.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.03.2023 11:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 6 марта, 13:23

      Дааа чалов, как все запущено.

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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 6 марта, 12:54

      А почему только Чалов? Другие разве верят? Без желания играют

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