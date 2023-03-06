«Будем реалистами». Чалов не верит в чемпионство ЦСКА

Нападающий ЦСКА Федор Чалов оценил перспективы своей команды в этом сезоне РПЛ.

– Насколько часто футболисты смотрят в таблицу и нужно ли им это делать?

– Я считаю, что этого делать не нужно. Следует улучшить качество игры: впереди две важные игры в Кубке.

– ЦСКА потерял шансы на чемпионство?

– Будем реалистами: первое место от нас далеко, но медали никуда не ушли. Будем бороться за них.

ЦСКА идет на 5-м месте в РПЛ.

Отставание от топ-3 – 6 очков, от лидирующего «Зенита» – 16.

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