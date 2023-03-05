Перед матчем «Ливерпуль» – «МЮ» над «Энфилдом» пролетел самолет с баннером в поддержку Клоппа

В эти минуты проходит центральный матч 26-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».
Перед игрой над стадионом «Энфилд» пролетел стадион, на котором был закреплен баннер.
На баннере были слова поддержки в адрес главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. При этом была раскритикована FSG – американская компания, владеющая клубом.
- «Ливерпуль» идет на 6-м месте в АПЛ.
- Команда крупно проиграла «Реалу» (2:5) в домашнем матче 1/8 финала ЛЧ.
- Клопп сказал, что не собирается уходить из клуба.
РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!
Источник: твиттер Джеймса Пирса