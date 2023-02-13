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    «Я никуда не уйду!». Клопп – об увольнении из «Ливерпуля»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о возможной отставке.

    «Я никуда не уйду! Просто не могу уйти. На мне слишком много ответственности, и я хочу разобраться с этим.

    Это трудное время, мне это не нравится, но мы должны пройти через это вместе. Я на 100 процентов предан делу», – сказал немец.

    • У «Ливерпуля» 4 матча АПЛ подряд без побед.
    • Команда идет на 10-м месте в таблице Премьер-лиги.
    • Сегодня – дерби с «Эвертоном».

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    Источник: Goal

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