«Я никуда не уйду!». Клопп – об увольнении из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о возможной отставке.

«Я никуда не уйду! Просто не могу уйти. На мне слишком много ответственности, и я хочу разобраться с этим.

Это трудное время, мне это не нравится, но мы должны пройти через это вместе. Я на 100 процентов предан делу», – сказал немец.

У «Ливерпуля» 4 матча АПЛ подряд без побед.

Команда идет на 10-м месте в таблице Премьер-лиги.

Сегодня – дерби с «Эвертоном».

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