Дзюба высказался о словах Кокорина про тюрьму

не факт ,что имея столько денег многие из нас ,тоже были бы такими...
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал слова своего бывшего партнера по «Зениту» Александра Кокорина. Тот сказал, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.
– Кокорин давал интервью недавно, где сказал, что каждый мужчина должен посидеть в тюрьме.
– Я искренне надеюсь, что Александр не до конца правильно сформулировал свою мысль. Просто не до конца посыл донес. Я считаю, что так, надеюсь. Я очень верю в это.
– Потому что ты не согласен с посылом, который был?
– Я уверен, что он так… Сказал и сказал. Кокора хороший парень, он не задумывается что сказал. Ему по барабану вообще, кто что подумал. Он кайфует, он такой веселый, кайфарик, грубо говоря. Вот и все. Он делает все, что только хочет, от чего получает удовольствие. Ему все равно, кто что про него говорит. Согласны, не согласны – ему вообще по барабану. Эти вещи мне не близки, но кто я такой, чтобы его осуждать.
Я посмеялся с друзьями: «Вот Кокора дает жару, конечно». Инфопространство просто: «Ааааа». Искренне надеюсь, что он неправильно сформулировал мысль.
- Кокорин был в тюрьме в 2018-2019 годах за нападение в кофейне на чиновника Минпромторга Дениса Пака.
- Сейчас игрок выступает на Кипре за «Арис».
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