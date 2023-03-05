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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзюба высказался о словах Кокорина про тюрьму

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал слова своего бывшего партнера по «Зениту» Александра Кокорина. Тот сказал, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.

    – Кокорин давал интервью недавно, где сказал, что каждый мужчина должен посидеть в тюрьме.

    – Я искренне надеюсь, что Александр не до конца правильно сформулировал свою мысль. Просто не до конца посыл донес. Я считаю, что так, надеюсь. Я очень верю в это.

    – Потому что ты не согласен с посылом, который был?

    – Я уверен, что он так… Сказал и сказал. Кокора хороший парень, он не задумывается что сказал. Ему по барабану вообще, кто что подумал. Он кайфует, он такой веселый, кайфарик, грубо говоря. Вот и все. Он делает все, что только хочет, от чего получает удовольствие. Ему все равно, кто что про него говорит. Согласны, не согласны – ему вообще по барабану. Эти вещи мне не близки, но кто я такой, чтобы его осуждать.

    Я посмеялся с друзьями: «Вот Кокора дает жару, конечно». Инфопространство просто: «Ааааа». Искренне надеюсь, что он неправильно сформулировал мысль.

    • Кокорин был в тюрьме в 2018-2019 годах за нападение в кофейне на чиновника Минпромторга Дениса Пака.
    • Сейчас игрок выступает на Кипре за «Арис».

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    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    05.03.2023 12:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +687

      egor tikhonov 6 марта, 12:04

      не факт ,что имея столько денег многие из нас ,тоже были бы такими...

      0
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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 5 марта, 13:45

      Пусть тогда выйдет на красную площадь и просто не подумав заорёт что типа:
      Пу**н и Шой*у - му**ки!
      Он кайфует, он такой веселый, кайфарик. Интересно, сколько за это ему дадут ещё тюрьмы как "реальному мужчине".

      1
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    • ...
      Рейтинг: +67524

      portero 5 марта, 13:10

      Два сапога пара, родственники Кличко...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17576

      NewLife 5 марта, 13:05

      "Я искренне надеюсь, что Александр не до конца правильно сформулировал свою мысль."
      То есть правильно, но не до конца. )зюба балабол и лицемер. Надеюсь, я до конца правильно сформулировал свою мысль.

      4
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 5 марта, 13:01

      Кто-нибудь слышал хоть одну правильно сформулированную Кокориным мысль? )

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      Рейтинг: +101295

      sv1969 > DOCTOR PENALTY 5 марта, 18:35

      Он их табуретками выражает))

      3
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