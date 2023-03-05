Дзюба высказался о словах Кокорина про тюрьму

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал слова своего бывшего партнера по «Зениту» Александра Кокорина. Тот сказал, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.

– Кокорин давал интервью недавно, где сказал, что каждый мужчина должен посидеть в тюрьме.

– Я искренне надеюсь, что Александр не до конца правильно сформулировал свою мысль. Просто не до конца посыл донес. Я считаю, что так, надеюсь. Я очень верю в это.

– Потому что ты не согласен с посылом, который был?

– Я уверен, что он так… Сказал и сказал. Кокора хороший парень, он не задумывается что сказал. Ему по барабану вообще, кто что подумал. Он кайфует, он такой веселый, кайфарик, грубо говоря. Вот и все. Он делает все, что только хочет, от чего получает удовольствие. Ему все равно, кто что про него говорит. Согласны, не согласны – ему вообще по барабану. Эти вещи мне не близки, но кто я такой, чтобы его осуждать.

Я посмеялся с друзьями: «Вот Кокора дает жару, конечно». Инфопространство просто: «Ааааа». Искренне надеюсь, что он неправильно сформулировал мысль.

Кокорин был в тюрьме в 2018-2019 годах за нападение в кофейне на чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Сейчас игрок выступает на Кипре за «Арис».

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