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Дзюба высказался о словах Кокорина про тюрьму

5 марта 2023, 12:42
6

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал слова своего бывшего партнера по «Зениту» Александра Кокорина. Тот сказал, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.

– Кокорин давал интервью недавно, где сказал, что каждый мужчина должен посидеть в тюрьме.

– Я искренне надеюсь, что Александр не до конца правильно сформулировал свою мысль. Просто не до конца посыл донес. Я считаю, что так, надеюсь. Я очень верю в это.

– Потому что ты не согласен с посылом, который был?

– Я уверен, что он так… Сказал и сказал. Кокора хороший парень, он не задумывается что сказал. Ему по барабану вообще, кто что подумал. Он кайфует, он такой веселый, кайфарик, грубо говоря. Вот и все. Он делает все, что только хочет, от чего получает удовольствие. Ему все равно, кто что про него говорит. Согласны, не согласны – ему вообще по барабану. Эти вещи мне не близки, но кто я такой, чтобы его осуждать.

Я посмеялся с друзьями: «Вот Кокора дает жару, конечно». Инфопространство просто: «Ааааа». Искренне надеюсь, что он неправильно сформулировал мысль.

  • Кокорин был в тюрьме в 2018-2019 годах за нападение в кофейне на чиновника Минпромторга Дениса Пака.
  • Сейчас игрок выступает на Кипре за «Арис».

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Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Арис Фиорентина Дзюба Артем Кокорин Александр
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1678010474
Кто-нибудь слышал хоть одну правильно сформулированную Кокориным мысль? )
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NewLife
1678010749
"Я искренне надеюсь, что Александр не до конца правильно сформулировал свою мысль." То есть правильно, но не до конца. )зюба балабол и лицемер. Надеюсь, я до конца правильно сформулировал свою мысль.
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portero
1678011054
Два сапога пара, родственники Кличко...
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Enter2006
1678013136
Пусть тогда выйдет на красную площадь и просто не подумав заорёт что типа: Пу**н и Шой*у - му**ки! Он кайфует, он такой веселый, кайфарик. Интересно, сколько за это ему дадут ещё тюрьмы как "реальному мужчине".
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egor tikhonov
1678093475
не факт ,что имея столько денег многие из нас ,тоже были бы такими...
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