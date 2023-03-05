Шикунов назвал сильнейшего форварда РПЛ. У него три гола в сезоне

Бывший спортивный директор «Спартака» и «Ростова» Александр Шикунов оценил хет-трик нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в ворота ростовчан в 18-м туре РПЛ (3:1).

«Я от Артема всегда ожидаю отличной игры, он игрок высококлассного уровня, в 34 года является сильнейшим нападающим РПЛ. От этого никуда не денешься, он классный игрок. Он всегда и везде всем все доказывал, в том же «Ростове», тульском «Арсенале», забивая «Зениту», в самом «Зените», в конце концов.

Артем — специфичный человек, но при грамотном подходе можно получить того Дзюбу, которого мы сейчас увидели», – сказал Шикунов.

Контракт Дзюбы действует до лета.

Он зарабатывает в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.

Дзюба преодолел отметку в 150 голов в РПЛ.

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