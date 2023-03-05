Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Круговой назвал статистическую цель «Зенита» на остаток сезона

    Защитник «Зенита» Данил Круговой раскрыл цель команды на остаток сезона РПЛ.

    «Хотим побить рекорд «Локомотива» по наименьшему количеству пропущенных мячей за чемпионат.

    У нас сейчас семь. Есть шанс побить это достижение и войти в историю. Это одна из целей, к которой мы идем», – сказал Круговой.

    • Рекорд по пропущенным мячам в сезоне РПЛ принадлежит «Локомотиву» – в сезоне-2004 москвичи пропустили 14 голов и стали чемпионами.

    РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Кукуляк ошибочно не поставил пенальти в ворота «Зенита» (Игорь Федотов)
    Семак объяснил выбор Васютина на матч с «Динамо»
    «Динамо» забило «Зениту» на 10-й секунде 6
    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.03.2023 09:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11