Круговой назвал статистическую цель «Зенита» на остаток сезона

Защитник «Зенита» Данил Круговой раскрыл цель команды на остаток сезона РПЛ.

«Хотим побить рекорд «Локомотива» по наименьшему количеству пропущенных мячей за чемпионат.

У нас сейчас семь. Есть шанс побить это достижение и войти в историю. Это одна из целей, к которой мы идем», – сказал Круговой.

Рекорд по пропущенным мячам в сезоне РПЛ принадлежит «Локомотиву» – в сезоне-2004 москвичи пропустили 14 голов и стали чемпионами.

РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!