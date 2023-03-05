«Он еще больший молодец, чем Дзюба». Губерниев похвалил главу «Локомотива» после победы над «Ростовом»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал победу «Локомотива» над «Ростовом» (3:1) в 18-м туре РПЛ. Хет-трик у форварда Артема Дзюбы.

— Артем огромный молодец. Я ждал такого прорыва. Дзюба показал свой уровень. Желания и мастерства хоть отбавляй, но это реально огромный успех председателя совета директоров «Локомотива» Юрия Нагорных и его команды. Великолепный менеджмент, молодцы, что они поверили в футболиста. Это только начало большого пути, три гола есть, но главное, чтобы не было большого головокружения от успехов.

Так что Дзюба молодец, но еще больший молодец Нагорных и команда «Локомотива». Там огромные позитивные изменения. Я Юрия Дмитриевича давно знаю, и это тот случай, когда человек на своем месте. Очень внимательно слежу за «Локомотивом». Думаю, что команда сейчас будет выбираться из кризиса.

— То есть это совпадение по мотивации и у клуба, и у Дзюбы?

— Учитель приходит, когда ученик готов. Так что, думаю, да. Это совпадение интересов.

Нагорных пришел в «Локомотив» в октябре.

Контракт Дзюбы действует до лета.

Игрок преодолел отметку в 150 голов в РПЛ.

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