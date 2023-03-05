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    Какой вы футболист?

    «Он еще больший молодец, чем Дзюба». Губерниев похвалил главу «Локомотива» после победы над «Ростовом»

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал победу «Локомотива» над «Ростовом» (3:1) в 18-м туре РПЛ. Хет-трик у форварда Артема Дзюбы.

    — Артем огромный молодец. Я ждал такого прорыва. Дзюба показал свой уровень. Желания и мастерства хоть отбавляй, но это реально огромный успех председателя совета директоров «Локомотива» Юрия Нагорных и его команды. Великолепный менеджмент, молодцы, что они поверили в футболиста. Это только начало большого пути, три гола есть, но главное, чтобы не было большого головокружения от успехов.

    Так что Дзюба молодец, но еще больший молодец Нагорных и команда «Локомотива». Там огромные позитивные изменения. Я Юрия Дмитриевича давно знаю, и это тот случай, когда человек на своем месте. Очень внимательно слежу за «Локомотивом». Думаю, что команда сейчас будет выбираться из кризиса.

    — То есть это совпадение по мотивации и у клуба, и у Дзюбы?

    — Учитель приходит, когда ученик готов. Так что, думаю, да. Это совпадение интересов.

    • Нагорных пришел в «Локомотив» в октябре.
    • Контракт Дзюбы действует до лета.
    • Игрок преодолел отметку в 150 голов в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.03.2023 00:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2066

      jek718875 5 марта, 11:18

      Сильно не хвалите, это может сподвинуть на радостях на новый видос

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 5 марта, 09:09

      Дзюба всю это бездельную локовскую шайку за шкирку, можно сказать, вытащил!

      0
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      Рейтинг: +261

      Рыло свина 5 марта, 09:07

      два другана.

      0
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      Рейтинг: +3862

      minaev23 5 марта, 08:23

      Ещё один дурак вылез! **** он в Турции так не играл? В Зените? Там бабла хоть отбавляй! Минута славы! Медаль Суворова За отвагу ему ещё дайте

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