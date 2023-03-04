РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»

«Ахмат» в 18-м туре РПЛ переиграл дома «Оренбург». У гостей единственный гол в первом тайме забил Дмитрий Воробьев.

Весь второй тайм «Оренбург» провел в меньшинстве после удаления Михаила Сивакова.

«Ахмат» по очкам догнал в таблице ЦСКА и «Динамо» и идет на шестом месте. «Оренбург» расположился строчкой ниже.

Россия. РПЛ. 18-й тур

Ахмат (Грозный) – Оренбург – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Харин, 11; 2:0 – Бериша, 45+3 (с пенальти); 2:1 – Воробьев, 45+7; 3:1 – Тимофеев.

Удаления: нет – Сиваков, 45+2 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!