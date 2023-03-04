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    РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»

    «Ахмат» в 18-м туре РПЛ переиграл дома «Оренбург». У гостей единственный гол в первом тайме забил Дмитрий Воробьев.

    Весь второй тайм «Оренбург» провел в меньшинстве после удаления Михаила Сивакова.

    «Ахмат» по очкам догнал в таблице ЦСКА и «Динамо» и идет на шестом месте. «Оренбург» расположился строчкой ниже.

    Россия. РПЛ. 18-й тур

    Ахмат (Грозный) – Оренбург – 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Харин, 11; 2:0 – Бериша, 45+3 (с пенальти); 2:1 – Воробьев, 45+7; 3:1 – Тимофеев.

    Удаления: нет – Сиваков, 45+2 (вторая ж.к.).

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.03.2023 18:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 5 марта, 10:02

      Казалось игра сделана после реализованного пенальти и удаления Сивакова но Оренбург в меньшинстве сумел забить гол. Все вопросы снял гол Тимофеева. Ахмат с победой!

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      Рейтинг: +1122

      qawzsexdr 4 марта, 19:14

      А срач ТВ, не в силах создать канал для обзоров (неофициальный, ведь официальный заблокировали)

      1
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      Рейтинг: +15

      Добрый Митя 4 марта, 18:54

      Антифутбол судейский!!!

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      Рейтинг: +8883

      GoLenaStop 4 марта, 18:39

      Хорошая игра, быстрая, скучно не было.
      Ахмат быстро навязал свою игру Оренбургу, добился необязательного удаления.
      Бериша - красавец, неугомонный.
      Командам - спасибо.
      С ув.

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 4 марта, 18:38

      Пора и обгонять уже!

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