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    Какой вы футболист?

    Семин высказался о матче «Ростов» – «Локомотив»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от игры 18-го тура РПЛ против «Ростова».

    «Футболисты всегда играют на победу. Правда, не всегда получается победить.

    Предстоящая игра важна как для «Локомотива», так и для «Ростова».

    Кто будет лучше подготовлен, тот и выиграет», – сказал Сeмин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.03.2023 15:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 4 марта, 18:51

      Ростов свое не упустит!

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