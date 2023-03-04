Семин высказался о матче «Ростов» – «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от игры 18-го тура РПЛ против «Ростова».
«Футболисты всегда играют на победу. Правда, не всегда получается победить.
Предстоящая игра важна как для «Локомотива», так и для «Ростова».
Кто будет лучше подготовлен, тот и выиграет», – сказал Сeмин.
- Матч в Ростове-на-Дону начнется в 19:30 мск.
- «Ростов» идет на 3-м месте в РПЛ, «Локо» – на 14-м.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Источник: «Чемпионат»