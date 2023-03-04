Семин высказался о матче «Ростов» – «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от игры 18-го тура РПЛ против «Ростова».

«Футболисты всегда играют на победу. Правда, не всегда получается победить.

Предстоящая игра важна как для «Локомотива», так и для «Ростова».

Кто будет лучше подготовлен, тот и выиграет», – сказал Сeмин.

Матч в Ростове-на-Дону начнется в 19:30 мск.

«Ростов» идет на 3-м месте в РПЛ, «Локо» – на 14-м.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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