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    Какой вы футболист?

    Дзюба: «Лукавить не буду: обыграть команду Карпина приятно»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поделился эмоциями от матча 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1). У него хет-трик.

    «По-особенному ли настраивался на матч против команды Валерия Карпина? Ну, лукавить не буду. Но приятно, конечно. С Карпиным не разговаривал.

    Не знаю, вызовут ли в сборную. Я об этом не думаю. Я рад просто приносить пользу. Наслаждаюсь каждым мгновением с этой командой», – сказал Дзюба.

    • Тренер и игрок пересекались в «Спартаке», брали серебро РПЛ и выходили в 1/4 финала Лиги Европы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.03.2023 14:42
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 5 марта, 17:29

      По поводу сборной, Дзюба сам же себе поднасрал. Сначала орал что в любой момент готов приехать в сборную а когда его пригласили сказал "что сейчас не готов". А Карпин обязан за ним бегать чтоль? Не готов - тогда значит без сборной...

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      Рейтинг: +1423

      Fialet 5 марта, 15:58

      Не исключено, что Цзюба ради всего этого и допинг какой принял. Плюс лопоухость защитников и удача.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 5 марта, 15:54

      Карпин: "Лукавить не буду, получить треху от Дзюбы очень неприятно."

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      Рейтинг: +2087

      upiter622 5 марта, 15:53

      Дзюба засадил Карпину по самые гланды,молодец!

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      Рейтинг: +3862

      minaev23 5 марта, 14:59

      дзюба ****** ****! Не помнит добра гнида

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      Рейтинг: +3862

      minaev23 5 марта, 14:55

      Русиш швайне !!! Гнида дзюба!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +3218

      Эном айс > minaev23 5 марта, 19:49

      Вот никогда не видел пьяного минаева..(
      Что-то произошло.

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      Рейтинг: +3862

      minaev23 5 марта, 14:54

      Русская ****** так всегда поступает.

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      Рейтинг: +7010

      Красногорск_Фан 5 марта, 14:50

      Если Карпин так помогает результативности надо переносить его с матча на матч Локомотива. Будет как талисман. У кого то как у Лацио орел. У нас будет Карпин. Или хоть из картона его вырезать и на бровке ставить. Бгг

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      Рейтинг: +3862

      minaev23 > Красногорск_Фан 5 марта, 14:57

      жену свою переноси ,тормоз

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      Рейтинг: +7010

      Красногорск_Фан > minaev23 5 марта, 14:58

      Я с тобой не ссорился. Может ты выпил или не в духе. Я отвечать не буду.

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      Рейтинг: +3862

      minaev23 > Красногорск_Фан 5 марта, 15:03

      извиняюсь........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +3862

      minaev23 > minaev23 5 марта, 15:04

      Но не надо так про Карпина!!! Спасибо за понимание!!!!!!!

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      Рейтинг: +7010

      Красногорск_Фан > minaev23 5 марта, 15:09

      Ладно. Уж чего написано не отредактируешь.

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      Рейтинг: +3862

      minaev23 > Красногорск_Фан 5 марта, 15:11

      Спасибо!!!!!!

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