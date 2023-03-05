Дзюба: «Лукавить не буду: обыграть команду Карпина приятно»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поделился эмоциями от матча 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1). У него хет-трик.

«По-особенному ли настраивался на матч против команды Валерия Карпина? Ну, лукавить не буду. Но приятно, конечно. С Карпиным не разговаривал.

Не знаю, вызовут ли в сборную. Я об этом не думаю. Я рад просто приносить пользу. Наслаждаюсь каждым мгновением с этой командой», – сказал Дзюба.

Тренер и игрок пересекались в «Спартаке», брали серебро РПЛ и выходили в 1/4 финала Лиги Европы.

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