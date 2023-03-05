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  • Дзюба: «Лукавить не буду: обыграть команду Карпина приятно»

Дзюба: «Лукавить не буду: обыграть команду Карпина приятно»

5 марта 2023, 14:42
14

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поделился эмоциями от матча 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1). У него хет-трик.

«По-особенному ли настраивался на матч против команды Валерия Карпина? Ну, лукавить не буду. Но приятно, конечно. С Карпиным не разговаривал.

Не знаю, вызовут ли в сборную. Я об этом не думаю. Я рад просто приносить пользу. Наслаждаюсь каждым мгновением с этой командой», – сказал Дзюба.

  • Тренер и игрок пересекались в «Спартаке», брали серебро РПЛ и выходили в 1/4 финала Лиги Европы.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (14)
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Красногорск_Фан
1678017000
Если Карпин так помогает результативности надо переносить его с матча на матч Локомотива. Будет как талисман. У кого то как у Лацио орел. У нас будет Карпин. Или хоть из картона его вырезать и на бровке ставить. Бгг
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deinego77@yandex.ru
1678017281
Русская ****** так всегда поступает.
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deinego77@yandex.ru
1678017354
Русиш швайне !!! Гнида дзюба!!!!!!!!!!!!!
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deinego77@yandex.ru
1678017565
дзюба ****** ****! Не помнит добра гнида
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upiter622
1678020829
Дзюба засадил Карпину по самые гланды,молодец!
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Fialet
1678021139
Не исключено, что Цзюба ради всего этого и допинг какой принял. Плюс лопоухость защитников и удача.
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Enter2006
1678026583
По поводу сборной, Дзюба сам же себе поднасрал. Сначала орал что в любой момент готов приехать в сборную а когда его пригласили сказал "что сейчас не готов". А Карпин обязан за ним бегать чтоль? Не готов - тогда значит без сборной...
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