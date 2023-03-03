«Спартак» отправил призовые за Зимний кубок РПЛ на благотворительность

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что команда отправила призовые за победу на Зимнем кубке РПЛ на благотворительность.
«Мы приняли решение, что с призовых за Зимний кубок не возьмем ни одну копейку. Все будет распределено в благотворительный фонд», – сказал Джикия.
- Призовые за победу в ОАЭ составили несколько миллионов рублей.
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
- Завтра, 4 марта, в 20-м туре РПЛ «Спартак» примет «Урал».
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Источник: телеграм-канал «Коммент.Шоу»