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    «Спартак» отправил призовые за Зимний кубок РПЛ на благотворительность

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что команда отправила призовые за победу на Зимнем кубке РПЛ на благотворительность.

    «Мы приняли решение, что с призовых за Зимний кубок не возьмем ни одну копейку. Все будет распределено в благотворительный фонд», – сказал Джикия.

    • Призовые за победу в ОАЭ составили несколько миллионов рублей.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
    • Завтра, 4 марта, в 20-м туре РПЛ «Спартак» примет «Урал».

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    Источник: телеграм-канал «Коммент.Шоу»

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    03.03.2023 21:49
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17913

      paracetamol 4 марта, 02:03

      Знаем, знаем - судье Иванову!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +511

      эд100 > paracetamol 4 марта, 02:43

      придурок, прими пилюлю, эко тебя бадожит...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17576

      NewLife 3 марта, 22:25

      Благородно !

      3
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