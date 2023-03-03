Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Президент Аргентины отреагировал на обстрел магазина семьи Месси

    Президент Аргентины Альберто Фернандес прокомментировал атаку на магазин Único в Росарио.

    • Неизвестные выстрелили по магазину 14 раз.
    • Он принадлежит семье Антонеллы Рокуццо – жены Лионеля Месси.
    • Преступники оставили послание игроку «ПСЖ»: «Месси, мы ждeм тебя. Явкин (мэр Росарио – прим. «Бомбардира») — наркоман, он тебя не спасeт».

    «Мы делаем многое, но, очевидно, нужно сделать еще больше. Проблема насилия и организованной преступности в Росарио очень серьезна.

    Я проснулся от плохих новостей про обстрел магазина. Сразу же связался с мэром Пабло Явкиным, а также поговорил с главой кабинета министров Агустином Росси.

    Я сказал ему: «Давайте действовать немедленно», – рассказал аргентинский президент.

    Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

    Новости по теме
    Только два футболиста в истории дважды получили 10 из 10 от L’Equipe 1
    «Аль-Хиляль» готов платить Месси 220 миллионов в год. Аргентинец хочет в 3 раза больше 9
    Только 2 игрока помимо Холанда забили 5 голов в одном матче ЛЧ. Один из них – экс-игрок «Спартака»
    Источник: TyC Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2023 00:16
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2066

      jek718875 3 марта, 06:59

      Забегался,весь в заботах,не заплатил за крышу за февраль

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11