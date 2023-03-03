Президент Аргентины отреагировал на обстрел магазина семьи Месси

Президент Аргентины Альберто Фернандес прокомментировал атаку на магазин Único в Росарио.

Неизвестные выстрелили по магазину 14 раз.

Он принадлежит семье Антонеллы Рокуццо – жены Лионеля Месси.

Преступники оставили послание игроку «ПСЖ»: «Месси, мы ждeм тебя. Явкин (мэр Росарио – прим. «Бомбардира») — наркоман, он тебя не спасeт».

«Мы делаем многое, но, очевидно, нужно сделать еще больше. Проблема насилия и организованной преступности в Росарио очень серьезна.

Я проснулся от плохих новостей про обстрел магазина. Сразу же связался с мэром Пабло Явкиным, а также поговорил с главой кабинета министров Агустином Росси.

Я сказал ему: «Давайте действовать немедленно», – рассказал аргентинский президент.

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