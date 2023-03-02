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    Какой вы футболист?

    Моуринью покинет «Рому» летом, но при одном условии

    Будущее Жозе Моуринью на посту главного тренера «Ромы» находится под вопросом.

    Португалец, вероятно, покинет команду, если она не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона.

    Если 60-летний специалист уйдет из римского клуба, то может вернуться в «Реал» или «Челси».

    • Контракт Моуринью с «Ромой» действует до 2024 года.
    • Сейчас команда идет на 5-м месте в Серии А.
    • Отставание от зоны ЛЧ – 1 очко.

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    Источник: Get Italian Football News

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    02.03.2023 22:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 3 марта, 14:47

      Ну прямо нет счета от предложений.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +912

      Таврида 2 марта, 23:26

      Тухлому Челси тухлого тренера тогда, может, и справятся с выходом в Чемпионшип.

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