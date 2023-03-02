Моуринью покинет «Рому» летом, но при одном условии

Ну прямо нет счета от предложений.
Будущее Жозе Моуринью на посту главного тренера «Ромы» находится под вопросом.
Португалец, вероятно, покинет команду, если она не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона.
Если 60-летний специалист уйдет из римского клуба, то может вернуться в «Реал» или «Челси».
- Контракт Моуринью с «Ромой» действует до 2024 года.
- Сейчас команда идет на 5-м месте в Серии А.
- Отставание от зоны ЛЧ – 1 очко.
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