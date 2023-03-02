Моуринью покинет «Рому» летом, но при одном условии

Будущее Жозе Моуринью на посту главного тренера «Ромы» находится под вопросом.

Португалец, вероятно, покинет команду, если она не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Если 60-летний специалист уйдет из римского клуба, то может вернуться в «Реал» или «Челси».

Контракт Моуринью с «Ромой» действует до 2024 года.

Сейчас команда идет на 5-м месте в Серии А.

Отставание от зоны ЛЧ – 1 очко.

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