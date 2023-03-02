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    Фанаты «Реала» устроили акцию протеста. Они бросали банкноты с изображением президента «Барсы»

    Болельщики «Реала» протестовали перед первым матчем 1/2 финала Кубка Испании против «Барселоны».

    Акция связана с подозрениями каталонского клуба в подкупе судей.

    Фанаты бросали банкноты с изображением президента «Барсы» Жоана Лапорты и скандировали: «Коррупция в федерации».

    • «Барселона» с 2001 года заплатила 6,66 млн евро вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре.
    • 95% оборота его компании в период с 2016 по 2018-й год – платежи от каталонцев.
    • Официальная позиция клуба – это оплата за консультационные услуги.

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    Источник: твиттер Гильермо Раи

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    02.03.2023 22:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +912

      Таврида 2 марта, 22:53

      Где вся сайтовская либерасня: леха третий, borussia и прочая с визгами про коррупцию и безнаказанность в странах ЕС? Опять ЭДПН включат?

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