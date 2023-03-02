Фанаты «Реала» устроили акцию протеста. Они бросали банкноты с изображением президента «Барсы»

Болельщики «Реала» протестовали перед первым матчем 1/2 финала Кубка Испании против «Барселоны».
Акция связана с подозрениями каталонского клуба в подкупе судей.
Фанаты бросали банкноты с изображением президента «Барсы» Жоана Лапорты и скандировали: «Коррупция в федерации».
- «Барселона» с 2001 года заплатила 6,66 млн евро вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре.
- 95% оборота его компании в период с 2016 по 2018-й год – платежи от каталонцев.
- Официальная позиция клуба – это оплата за консультационные услуги.
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Источник: твиттер Гильермо Раи