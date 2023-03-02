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    «Реал» – «Барселона»: стартовые составы на 1/2 финала Кубка Испании

    «Реал» и «Барселона» назвали стартовые составы на первый полуфинальный матч Кубка Испании.

    • Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
    • Начало – в 23:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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    «Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Бензема.

    «Барселона»: тер Стеген, Араухо, Кунде, Бускетс, Алонсо, Бальде, Гави, Кессье, Де Йонг, Рафинья, Торрес.

    Пять последних очных матчей: две победы «Реала», три раза выиграла «Барса».

    Команды встречались 15 января в финале Суперкубка Испании – «Барса» победила со счетом 3:1.

    Где смотреть матч Реал – Барселона

    Прогноз на матч Реал – Барселона

    Источник: «Бомбардир»

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    02.03.2023 21:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 2 марта, 22:07

      Реал порвет радужную Барселону!

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