Реал порвет радужную Барселону!
«Реал» и «Барселона» назвали стартовые составы на первый полуфинальный матч Кубка Испании.
- Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
- Начало – в 23:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
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«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Бензема.
«Барселона»: тер Стеген, Араухо, Кунде, Бускетс, Алонсо, Бальде, Гави, Кессье, Де Йонг, Рафинья, Торрес.
Пять последних очных матчей: две победы «Реала», три раза выиграла «Барса».
Команды встречались 15 января в финале Суперкубка Испании – «Барса» победила со счетом 3:1.
Где смотреть матч Реал – Барселона