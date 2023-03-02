«Реал» и «Барселона» назвали стартовые составы на первый полуфинальный матч Кубка Испании.

Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Бензема.

«Барселона»: тер Стеген, Араухо, Кунде, Бускетс, Алонсо, Бальде, Гави, Кессье, Де Йонг, Рафинья, Торрес.

Пять последних очных матчей: две победы «Реала», три раза выиграла «Барса».

Команды встречались 15 января в финале Суперкубка Испании – «Барса» победила со счетом 3:1.

Где смотреть матч Реал – Барселона

Прогноз на матч Реал – Барселона