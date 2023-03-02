«Ньюкасл» претендует на вингера «Барселоны»

Фланговый нападающий «Барселоны» Рафинья может спустя год вернуться в АПЛ.

В подписании бразильца заинтересован «Ньюкасл», который хочет усилить состав в преддверии вероятного возвращения в еврокубки.

Зимой 26-летний футболист мог оказаться в «Арсенале», но «Барса» его не отпустила.

До переезда в Испанию Рафинья выступал за «Лидс».

Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.

В этом сезоне вингер забил 7 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.

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