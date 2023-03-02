Канчельскис ведет переговоры с командами из Европы и ОАЭ

Бывший тренер «Уфы» и «Соляриса» Андрей Канчельскис рассказал, что может возглавить клубы из ОАЭ и Европы.

«Вернулся из Эмиратов после переговоров с одним из клубов местной премьер-лиги. Приятно пообщались, скоро конец их чемпионата, поэтому никуда не торопимся. Также подтверждаю, что веду переговоры с командой из Европы.

Остается ждать. Сейчас март, а через два месяца конец сезона. Надеюсь на положительный итог. Пока все спокойно, но думаю, что скоро все будет решено», — сказал Канчельскис.

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