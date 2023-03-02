Ломовицкий рассказал, как в «Химках» отреагировали на приход священника

Полузащитник Александр Ломовицкий рассказал о реакции футболистов «Химок» на появление священника в подмосковсном клубе.

— Самая эпохальная история из «Химок» — про священника, которого позвали освятить стадион.

— Было дело! Я тогда не очень понял, что происходит. Мы шли с тренировки и увидели, что приехали какие-то люди, а священник ходил и окроплял все святой водой. Удивились, конечно. Не понимали, зачем это нужно.

Спустя несколько дней после визита священника «Химки» победили в 16-м туре РПЛ «Оренбург» (2:0).

Химчане не побеждали 15 матчей подряд.

Команда идет в зоне вылета.

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