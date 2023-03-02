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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Ломовицкий рассказал, как в «Химках» отреагировали на приход священника

    Полузащитник Александр Ломовицкий рассказал о реакции футболистов «Химок» на появление священника в подмосковсном клубе.

    — Самая эпохальная история из «Химок» — про священника, которого позвали освятить стадион.

    — Было дело! Я тогда не очень понял, что происходит. Мы шли с тренировки и увидели, что приехали какие-то люди, а священник ходил и окроплял все святой водой. Удивились, конечно. Не понимали, зачем это нужно.

    • Спустя несколько дней после визита священника «Химки» победили в 16-м туре РПЛ «Оренбург» (2:0).
    • Химчане не побеждали 15 матчей подряд.
    • Команда идет в зоне вылета.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.03.2023 14:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 2 марта, 16:50

      Так значит помог визит священника.

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 2 марта, 15:56

      Ну наши попы что только не освещают, там преград нет, только бизнес и ничего личного.

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