Дзюба все еще живет 2018-м. Проблема в том, что все изменилось, но не он

Сутки назад медиаполе нагрелось из-за нового интервью Артема Дзюбы. А каждое новое интервью Артема Дзюбы = взрыв, анархия, огромные споры и, вероятно, новые волны непонимания.

Так и здесь. Артем Дзюба сел на стул напротив журналиста Нобеля Арустамяна и выдал два часа абсолютно монументального интервью. Но, к огромному сожалению, монументального – не с точки зрения какой-то остроты, мудрости и правильности мыслей. Это интервью лишь в очередной раз подтвердило: Дзюба живет в каком-то своем мире и, кажется, все еще в 2018-м: когда Никольская, триумфальный ЧМ в России, обожание фанатов, капитанские празднования голов вместе с Черчесовым.

Прошло почти пять лет. Футбол поменялся, все поменялось, Дзюба – нет. И это большая проблема.

***

Здесь я хочу начать с фразы Артема:

«Я не какая-то принцесса – нравится, не нравится. Меня не надо любить. Я знаю, кто я. Мне не надо ходить и доказывать. Они меня не знают. Не знают, какой я. Они никто не знаю меня толком.

Ну вы меня не знаете. Как вы можете что-то говорить? Узнайте, потом скажите свое мнение, я это приму. Я не должен выходить в прямом эфире: «Уважаемая страна, хейтеры, я не такой». Это же бред. Не собираюсь отмазываться. Не любите меня – не любите. Это ваше право».

При этом:

• «Урал» поступил некрасиво, потому что Дзюба не взял трубку, когда звонил Григорий Иванов («Не из-за того, что я не уважаю его. Мне неудобно ему сказать «нет») – а потом сказал, что «да Дзюба у нас великий, к нам не пойдет».

• Семак избегает плохих разговоров – игнорировал его и Оздоева.

• «Зенит» стал «Зенитом» Рио-де-Жанейро». Здорово, что коллеги со Sports.ru в своем тексте уничтожили этот тезис и тезис про костяк.

• Журналисты и агенты – плохие. А вторые – так вообще зло.

• «Пари НН» тоже как-то не очень хорошо поступили: сначала сказали, что интересуются, а потом публично отказались.

• Фанаты «Зенита» обожали, но после того самого видео отвернулись: «Привык, что все поддерживают, а тогда «Вираж» стал освистывать во время пробития пенальти. Именно тогда мне стало больно и грустно. Пофиг на меня, но когда твоя команда играет и борется за чемпионство в такой сложный момент, а вы еще пытаетесь добить человека, то это крайне некрасиво.

Я хоть и не ощущал себя лежачим, но когда ты пытаешься добить лежачего, то было максимальное опустошение. Промелькнула мысль: «Не забью, да и хер с ним». Ваша команда играет! Пофиг на меня, но вы так гудите и свистите. Промахнулся, а в голове: «Да как же так?» А эти на трибунах довольные! Они болели за «Зенит» или против?»

• Монтелла обиделся, хотя Дзюба пахал, играл и был морально готов. Буду честен, но тот кусок про итальянца он завершил фразой: «На самом деле, мне Монтелла почему-то казался приятным человеком – так меня встретил, залез на стол, запрыгнул на меня: «Мой мальчик, так я тебя хотел, ждал!» Я парил, летал, готовился. И вот когда так приземлился, было неожиданно и неприятно».

• Ответ про «Спартак». Хорошо, что первая фраза: «Спартак» – неправильная история будоражить людей». Плохо, что дальше: «Есть все еще болельщики, которые на меня обижены». И вот такое: «Назовете хоть одного воспитанника «Спартака», к которому отнеслись в клубе с уважением? Все ушли, как и я. Это проблема «Спартака», клуба, болельщиков. Своих надо любить и лелеять, а им легче взять условного Квинси, при всем уважении, и любить его, а не своего».

Придирка, но историю про ногу и шарф, празднование голов в ворота «Спартака» Дзюба дипломатично упустил.

• Было еще про Манчини, Карпина, Эмери – досталось в целом всем.

***

Я нарочно не беру слова про политику, гендерные восприятия – это все дело и мнение Дзюбы. Каждый выбирает сам: соглашаться с ним или нет. Здесь – только пласт о футболе, точнее, о его восприятии футбольного мира. При этом я хочу сразу оговориться: Дзюба – один из сильнейших нападающих России в последнее.

Но проблема далеко не в его игровых качествах. Точнее, совсем не в них.

Дзюба будто бы не заметил, что тот самый 2018-й – когда его все любили, а градус напряженности в его отношениях с некоторой частью общества спал – закончился. Россия и российский футбол сильно изменился. Имидж Дзюбы сильно изменился – и давление на него из-за каких-то личных промахов стало сильно больше.

В его понимании и в понимании людей, чья позиция совпадает с его, такое интервью – сильный шаг, большой разговор, смелость. В понимании остальной части – это тоже откровенный разговор, но только с очередной попыткой найти виноватых и обнаружить наезд на себя.

Но когда виноваты он, они, этот клуб, второй, третий, этот тренер, еще один и еще – то, может, проблемы не в них?

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Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт «Локомотива»