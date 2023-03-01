Дзюба рассказал, как чуть не подрался с Карпиным

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, есть ли у него конфликт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Карпин пришел в «Спартак» и с первых дней меня невзлюбил. Бывает такое, что люди друг другу не нравятся. Хотя я, наоборот, с упоением смотрел на него — такая величина! Ну, невзлюбили меня.

Если тебя не любят — ты продолжаешь нормально относиться к человеку? Нет. У тебя идет ответная реакция — вот и все. Но это уже старая история, которая давно сошла на нет.

Конфликт уже давно исчерпан. Давно, когда он еще был в «Армавире», мы с ним чуть не подрались. Это было в гостинице Ritz. Много писали об этом, что мы с ним едва не подрались.

Но когда мы с ним говорили после его прихода в сборную, я искренне пришел на разговор с чистым сердцем и сказал, что все зарыто и мы готовы на все ради сборной. Услышал он меня или нет — не знаю, но я был красноречив и убедителен. Я ушел с нашего разговора довольным», — сказал Дзюба.

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