Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Уткин прокомментировал желание Дзюбы разобраться с Геничем

    Журналист Василий Уткин отреагировал на конфликт нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и комментатора Константина Генича.

    • Дзюба пообещал «дать в лоб» Геничу.
    • Комментатор ответил, что готов встретиться с футболистом.

    «Сегодня сразу два предложения выйти моим коллегам раз на раз: Эрик из 2Drots предложил Диме Егорову, а Дзюба так или иначе – Геничу.

    Вот что я вам скажу, коллеги. Ну, тем, кто коллеги. Ну, что вы ведетесь. Вы журналисты. Если вам нужны другие средства, кроме слова, это значит, что профессия больше не ваша, просто, уж простите – получается, квалификации недостаточно, чтоб мнение четко и понятно высказать.

    На почве высказываний, текстов, комментариев принимать и даже обсуждать такие вызовы – считаю, граничит с дискредитацией профессии. К вам не врываются в дом, ничто не угрожает семьям, вас просто разводят на слабо. Ну, к чему все это?» – написал Уткин в телеграме.

    • У Дзюбы и Генича случился конфликт в прошлом году, когда игрок проиграл комментатору спор и отказался выполнять желание.
    • Футболист и комментатор спорили на голы форварда «Зенита» Ивана Сергеева.

    РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Генич заявил, что в FIFA 24 не будет русской озвучки
    Дзюба ответил на просьбу Генича о личной встрече 6
    Генич ответил, является ли Промес лучшим легионером в истории «Спартака» 7
    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2023 15:46
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +90

      Бригадный 1 марта, 18:26

      Дзюба не большого ума субъект. Но Генич еще в большей степени глуп. Полный кретин беспросветный этот ваш Генич. Как таким дегенератам геничам доверяют матчи комментировать? Позорище это, а не комментатор. А ведь какая школа советская была комментаторская - класс! А теперь дегенераты геничи скачут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +912

      Таврида 1 марта, 17:02

      Уткен, ну ты же сам матерый провокатор. Например: "А я еще раз убеждаюсь, что если у российского тренера (всплыло фото Станислава Черчесова, а речь шла про Федотова) голова похожа на колено – жди беды". У лысых сразу вопросы к тебе возникают - ты зачем на них напраслину возводишь? Можно было просто языком хрень не молоть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1596

      koli4ka 1 марта, 17:01

      сегодня на сайте столько здюбы, ну прям целая порно звИзда в неглиже появилась

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17575

      NewLife 1 марта, 16:52

      Дуралей, они не только журналисты, но и мужчины.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +261

      Рыло свина 1 марта, 15:52

      Вася браво, а этих бравых переадресовать к бойцам М1.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11