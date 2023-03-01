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  • Уткин прокомментировал желание Дзюбы разобраться с Геничем

Уткин прокомментировал желание Дзюбы разобраться с Геничем

1 марта 2023, 15:46
5

Журналист Василий Уткин отреагировал на конфликт нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и комментатора Константина Генича.

  • Дзюба пообещал «дать в лоб» Геничу.
  • Комментатор ответил, что готов встретиться с футболистом.

«Сегодня сразу два предложения выйти моим коллегам раз на раз: Эрик из 2Drots предложил Диме Егорову, а Дзюба так или иначе – Геничу.

Вот что я вам скажу, коллеги. Ну, тем, кто коллеги. Ну, что вы ведетесь. Вы журналисты. Если вам нужны другие средства, кроме слова, это значит, что профессия больше не ваша, просто, уж простите – получается, квалификации недостаточно, чтоб мнение четко и понятно высказать.

На почве высказываний, текстов, комментариев принимать и даже обсуждать такие вызовы – считаю, граничит с дискредитацией профессии. К вам не врываются в дом, ничто не угрожает семьям, вас просто разводят на слабо. Ну, к чему все это?» – написал Уткин в телеграме.

  • У Дзюбы и Генича случился конфликт в прошлом году, когда игрок проиграл комментатору спор и отказался выполнять желание.
  • Футболист и комментатор спорили на голы форварда «Зенита» Ивана Сергеева.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Генич Константин Уткин Василий
Комментарии (5)
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Рыло свина
1677675172
Вася браво, а этих бравых переадресовать к бойцам М1.
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NewLife
1677678763
Дуралей, они не только журналисты, но и мужчины.
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koli4ka
1677679267
сегодня на сайте столько здюбы, ну прям целая порно звИзда в неглиже появилась
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Таврида
1677679340
Уткен, ну ты же сам матерый провокатор. Например: "А я еще раз убеждаюсь, что если у российского тренера (всплыло фото Станислава Черчесова, а речь шла про Федотова) голова похожа на колено – жди беды". У лысых сразу вопросы к тебе возникают - ты зачем на них напраслину возводишь? Можно было просто языком хрень не молоть?
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Бригадный
1677684365
Дзюба не большого ума субъект. Но Генич еще в большей степени глуп. Полный кретин беспросветный этот ваш Генич. Как таким дегенератам геничам доверяют матчи комментировать? Позорище это, а не комментатор. А ведь какая школа советская была комментаторская - класс! А теперь дегенераты геничи скачут.
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