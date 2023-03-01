Уткин прокомментировал желание Дзюбы разобраться с Геничем

Журналист Василий Уткин отреагировал на конфликт нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и комментатора Константина Генича.

Дзюба пообещал «дать в лоб» Геничу.

Комментатор ответил, что готов встретиться с футболистом.

«Сегодня сразу два предложения выйти моим коллегам раз на раз: Эрик из 2Drots предложил Диме Егорову, а Дзюба так или иначе – Геничу.

Вот что я вам скажу, коллеги. Ну, тем, кто коллеги. Ну, что вы ведетесь. Вы журналисты. Если вам нужны другие средства, кроме слова, это значит, что профессия больше не ваша, просто, уж простите – получается, квалификации недостаточно, чтоб мнение четко и понятно высказать.

На почве высказываний, текстов, комментариев принимать и даже обсуждать такие вызовы – считаю, граничит с дискредитацией профессии. К вам не врываются в дом, ничто не угрожает семьям, вас просто разводят на слабо. Ну, к чему все это?» – написал Уткин в телеграме.

У Дзюбы и Генича случился конфликт в прошлом году, когда игрок проиграл комментатору спор и отказался выполнять желание.

Футболист и комментатор спорили на голы форварда «Зенита» Ивана Сергеева.

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