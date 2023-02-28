Мостовой ответил на вопрос, есть ли админресурс у «Зенита»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о лидерстве «Зенита» в РПЛ.

«Админресурс «Зенита»? Не знаю даже, верить ли в это — вроде нет, но мысли такие проскакивают. С другой стороны, они — самая богатая команда в России, и иностранцы делают разницу.

Насчет админресурса… Так можно и про другие команды сказать — что «Локомотиву» мешает быть в первой пятерке? Руководители! Этот вопрос можно к любой команде отнести. Мы изначально понимаем, что перед каждым сезоном команда Семака на 80 процентов — чемпион.

Если убрать из «Зенита» Сантоса, Малкома и Клаудиньо, тогда они не будут играть так, как сегодня. Эти футболисты держат клуб. Следующий вопрос — если этих игроков поставить в «Уфу», вы думаете, они будут на 15-м месте? Нет, конечно! В первой пятерке!» — заявил Мостовой.

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