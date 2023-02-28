Кадыров: «Болельщики с Fan ID могут захотеть в качестве бонуса полет на Луну»

Первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров высказался о Fan ID.

«Пожелания по перечню бонусов и привилегий могут быть безграничными, даже полет на Луну. Но надо оценивать финансовые и логистические возможности.

Все бонусы околофутбольные, и мы считаем, что это правильно. Мы работаем совместно с Минцифры и будем внедрять различные новшества», – сказал Кадыров.

Fan ID начали оформлять с июля.

Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

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