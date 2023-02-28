Нижегородская область – лидер по оформлению Fan ID, Москва – 4-я, Санкт-Петербург – 7-й

Стало известно, жители каких российских регионов оформили больше всего карт Fan ID.

Лидер – Нижегородская область (75 тысяч человек).

В топ-3 также вошли Краснодарский край (63,5 тысячи) и Ростовская область (58 тысяч).

Москва стала только четвертой – москвичи сделали 46 тысяч карт Fan ID.

Санкт-Петербург идет на седьмом месте в рейтинге с показателем 29 тысяч.

Fan ID начали оформлять с июля.

Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

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