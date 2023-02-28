В «Реале» шокированы итогами церемонии The Best

Стало известно о реакции «Реала» на церемонию вручения наград от ФИФА по итогам 2022 года.

В мадридском клубе шокированы итогами голосования. Они убеждены, что футболисты, выигравшие Примеру, Лигу чемпионов, Суперкубки УЕФА и Испании были достойны большего.

В «Реале» не понимают, почему лучшим вратарем года признали Эмилиано Мартинеса, хотя несколько месяцев назад приз имени Льва Яшина получил Тибо Куртуа. Более того, именно бельгиец оказался в символической сборной.

Также без наград остались Карим Бензема, взявший осенью «Золотой мяч», и Карло Анчелотти. Лучшим игроком года стал Лионель Месси, а лучшим тренером – Лионель Скалони.

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