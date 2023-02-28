Определена символическая сборная 2022 года по версии ФИФА

ФИФА назвала состав символической сборной 2022 года.
Вратарь: Тибо Куртуа («Реал», Бельгия);
Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Жоау Канселу («Бавария» / «Манчестер Сити», Португалия), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды);
Полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Каземиро («Реал» / «Манчестер Юнайтед», Бразилия);
Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина), Карим Бензема («Реал», Франция), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д / «Манчестер Сити», Норвегия»).
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Источник: «Бомбардир»