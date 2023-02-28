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  • Фанат «Локомотива» L’One: «Иванов и Казарцев – клоуны! Зарема может гордиться! Судейский корпус на хер распустить!»

Фанат «Локомотива» L’One: «Иванов и Казарцев – клоуны! Зарема может гордиться! Судейский корпус на хер распустить!»

28 февраля 2023, 11:50
14

Болельщик «Локомотива» рэпер L’One раскритиковал судейство в матче 1/4 финала Кубка России против «Спартака».

«Иванов – клоун! Казарцев – клоун! Зарема может гордиться!

Судейский корпус на хер распустить!» – написал Леван Горозия в соцсетях.

  • Спартаковцы победили 4:2 и вышли в полуфинал Пути РПЛ.
  • «Локо» продолжит выступление в Пути регионов.

Матч «Спартака» и «Локо» – море спорных судейских решений. Как их можно объяснить?

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Локомотив Спартак Салихова Зарема Казарцев Василий Иванов Cергей
Комментарии (14)
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Skull_Boy
1677575457
Клоун как раз и есть ты, раз через повтор с помощью лупы разглядеть ничего не можешь
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DVOK68
1677575527
Иди рэп читай,дурень
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JTherry
1677576292
клоун-рэпер L'One что-то шепчет про футбол, в котором не смыслит нихуа-хуа...)
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NewLife
1677576544
Бомбардир продолжает желтеть. Устройте теперь срач между известными болелами Спартака и других клубов. Начните например с Лаврова. Кому-то это будет интересно ?
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derrik2000
1677580055
"Болельщик «Локомотива» рэпер L’One" РЭПЕР просто не может быть БОЛЕЛЬЩИКОМ. Это - ФАНТИК, а фантики, как известно, хоть спартаковские, хоть динамовские, армейские, зенитовские и пр., завсегда хрень несут. Поколение такое...умственно отсталое... (((
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Anton1969
1677580205
На удивление Иванов отсудил отлично!!!
Ответить
Artemka444
1677580713
Всё равно судейство и коментаторы это позорище полное!!!!
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АлексМак
1677580984
Вот это верно написал на все Сто!
Ответить
ArReal
1677582929
Судейство отвратительно, это факт! Но у дураков мнение одинаковое -всех распустить...судейский комитет, сборную...А кто судить и играть будет?
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jek718875
1677587663
Молоток Иванов, не испугался плешивых
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