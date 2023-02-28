Фанат «Локомотива» L’One: «Иванов и Казарцев – клоуны! Зарема может гордиться! Судейский корпус на хер распустить!»

Болельщик «Локомотива» рэпер L’One раскритиковал судейство в матче 1/4 финала Кубка России против «Спартака».
«Иванов – клоун! Казарцев – клоун! Зарема может гордиться!
Судейский корпус на хер распустить!» – написал Леван Горозия в соцсетях.
- Спартаковцы победили 4:2 и вышли в полуфинал Пути РПЛ.
- «Локо» продолжит выступление в Пути регионов.
Матч «Спартака» и «Локо» – море спорных судейских решений. Как их можно объяснить?
Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?
Источник: «Бомбардир»