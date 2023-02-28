Медина охарактеризовал русских и американцев

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина сравнил жизнь в России и США.

«В США порядок превыше всего. В этом отношении они очень требовательные и к себе, и к остальным. Все всегда очень четко следуют правилам.

Для меня, для 18-летнего парня из Парагвая, это сначала казалось немножко странным, не укладывалось, но за 5 лет я адаптировался. Многое выучил, принял и понял. Это точно было полезным опытом.

В Москве тоже было сложновато первые пару-тройку месяцев , привыкал к новой культуре, к новому менталитету. Американцы более расслабленные, более гибкие. Русские – жесткие, доходят до предела. Но ты к этому со временем приспосабливаешься», – сказал Медина.

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