«Наполи» далеко не предел». Мелкадзе оценил потенциал Хвичи

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе считает, что вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия способен заиграть в еще более статусном клубе.

– Ты мог представить, что у него попрет в Италии?

– Да, конечно. Когда я первый раз играл против него, мягко говоря, был слегка в шоке.

Притом что тогда он вышел на замену, а не играл с первых минут.

– «Наполи» – это не предел?

– Далеко не предел. Он может оставить след не только в «Наполи», но и во всем мире.

«Наполи» купил Хвичу летом 2022 года за 10 миллионов евро.

В этом сезоне он провел 26 матчей, забил 12 голов и сделал 15 ассистов.

В РПЛ грузин играл за «Локомотив» и «Рубин».

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