«Будем следить за ним». Тренер сборной России Писарев – о Дзюбе

Николай Писарев, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, высказался о возможном возвращении в национальную команду форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Пока будем следить за ним в майке «Локомотива». Будем передавать главному тренеру то, что видели вживую», – заявил Писарев.

34-летний Дзюба не играет за сборную с июня 2021 года.

Он делит с Александром Кержаковым рекорд по голам за национальную команду.

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