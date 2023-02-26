Колосков: «Матч с Ираном показывает, что российский футбол востребован в мире»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал проведение товарищеского матча Иран – Россия.

Игра состоится 23 марта в Тегеране.

«Матч со сборной Ирана показывает, что российский футбол востребован в мире.

Иранская команда — очень приличный и сильный соперник, в составе которого играют футболисты, выступающие в ведущих европейских клубах», – сказал Колосков.

Иран – участник последнего чемпионата мира.

Команда еще не назначила главного тренера после ухода Карлуша Кейруша.

Россия сейчас отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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