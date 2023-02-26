Федотов уличил судью матча «Акрон» – «Торпедо» в двух ошибках в пользу тольяттинцев

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов раскритиковал работу Артема Любимова на матче 1/4 финала Кубка России (Путь регионов) между «Акроном» и «Торпедо» (2:0).

«20-я минута.

Я не понимаю, как можно принимать решения по таким повторам.

Ни на одном повторе я не увидел 100%-го доказательства игры рукой. Считаю, что арбитры просто додумали и ввалили 11-метровый удар в ворота «Торпедо». Ай-яй-яй... Так делать нельзя. Арбитр не имеет права додумывать.

57-я минута.

За что игрок «Акрона» получил вторую желтую карточку? Игрок «Акрона» первым выпрыгивал на мяч, руки были опущены. Фол? Да. Вторая желтая карточка? 100% нет.

90-я минута.

100%-й 11-метровый удар. Игрок «Акрона» не успевает сыграть в мяч и подбивают ногу игроку «Торпедо».

Любимов (новоиспеченный арбитр ФИФА) находился в идеальнейшей позиции. Куда смотрел Игорь Панин на VAR и почему не вмешался? Правильное решение: 11-метровый удар.

Ужасная работа для арбитра ФИФА», – написал Федотов.

Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

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