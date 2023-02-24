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  • «Это бессовестно!». Депутат Милонов обвинил «Локо» в нецелевом использовании средств

«Это бессовестно!». Депутат Милонов обвинил «Локо» в нецелевом использовании средств

24 февраля 2023, 22:35
5

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал информацию, что «Локомотив» выплатил агенту Максима Глушенкова и Сергея Пиняева 120 миллионов рублей.

– Это чистосердечное признание в нецелевом использовании средств. Но, конечно, клуб имеет право тратить деньги так, как он хочет. Это частная структура.

– Простите, это РЖД. О каких частных структурах речь?

– Клуб-то – это частная структура, это же не государственное управление, это не сборная. Но я хочу сказать, что в нынешнее время это абсолютно бессовестно. Мне кажется, это пощечина всем честным любителям футбола, которые, может быть, сэкономят на чем-то, но пойдут на любимый матч, абонемент купят. Это настолько бессовестно! Это как ездить на «Бентли» в зоне боевых действий и заказывать новые машины. Это жизнь каких-то гламурных соевых людей, а не жизнь страны. Я всегда гордился, что наши железнодорожники – люди с закалкой, а тут получается, что одни с закалкой, а другие тратят огромные, бессовестные деньги.

Мне стыдно. Я искренне считаю, что руководство РЖД должно в корне пересмотреть свое отношение с этими людьми. Возможно, они в чем-то прекрасные специалисты, но, когда такие траты во время СВО, мне просто неловко будет смотреть в глаза тем, кто имеет моральное право праздновать 23 февраля. Мне вот мои товарищи подсказывают, что если бы вместо выплаты агентских на 120 миллионов накупили бы формы для бойцов, мы бы пожали руку этим людям вне зависимости от того, кто фанат «Спартака», а кто – «Зенита».

  • Агент обоих игроков – Павел Андреев.
  • Помимо агентских «Локомотив» заплатил за трансферы Глушенкова и Пиняева по 2,6 миллиона евро.
  • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Глушенков Максим Пиняев Сергей
Комментарии (5)
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Красногорск_Фан
1677268809
Действительно безобразие. Но в Локомотиве не привыкать. В прошлом славном в футбольном плане году руководство и вовсе выплатило себе безпрецендентные премии и сократило Казанку.
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Persona_non_Grata
1677268928
Хахаха. Депутат ГОСДУМЫ и вдруг вспомнил про совесть !!! - это прям анекдот !!! (((
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R_a_i_n
1677270064
Сами создали систему, а теперь - а кто это сделал??
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DOCTOR PENALTY
1677271181
Господин депутат, а какая у вас зарплата? На жизнь хватает?
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шахта Заполярная
1677302597
В чужом глазу соринку рассмотрел, а в своем бревна не замечаешь. Про совесть заговорил. Расскажи про совесть своему сениту и его руководству, про зарплату малкома и его корешей из латинской америки. Как там с совестью в наше время.
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