Нагорных: «В лице Пиняева и Глушенкова мы получили ведущих игроков РПЛ. Не считаю 120 миллионов рублей агентских вопиюще большой суммой»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал сумму агентских выплат за купленных зимой у «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

«Агентские за Пиняева и Глушенкова составили 120 миллионов рублей – по 60 за каждого.

Не считаю такие агентские вопиюще большими, потому что клуб получил топовых российских игроков. Ведущих игроков чемпионата», – считает Нагорных.

Агент обоих игроков – Павел Андреев.

Нагорных возглавил «Локомотив» в прошлом году.

В 2010-2016 годах он был заместителем министра спорта.

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