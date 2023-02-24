Газзаев считает, что ЦСКА может закончить сезон РПЛ выше «Спартака»

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил перспективы московского клуба после разгрома «Краснодара» (3:0) в Кубке России.

— На что ЦСКА с таким составом будет претендовать во второй части сезона в РПЛ?

— ЦСКА сейчас на пятом месте.

— Отставание от «Спартака», который на второй позиции, — семь очков.

— Считаю, если ЦСКА продолжит играть так же, как сегодня, то вполне может побороться и за третье, и за второе место. Все реально с таким футболом. Все зависит от стабильности. Если армейцы смогут удержать такой уровень на дистанции, то окажутся в призовой тройке.

Федотов первый сезон работает с ЦСКА. Ему нужно время, чтобы поставить игру, наиграть связи, попасть в медали. А уже на следующий год надо ставить задачу — только выиграть чемпионат. И вот для этого летом нужно будет усилиться точечно.

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