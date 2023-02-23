Аршавин дал совет Захаряну насчет карьеры в Европе

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин порассуждал о будущем полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
Летом российского хавбека хотел купить «Челси», а зимой – «Галатасарай».
«Арсен сам должен принимать решения по своей карьере и делать выбор, оставаться надолго в РПЛ или пробовать себя в Европе», – сказал Аршавин.
- 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.
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Источник: «Матч ТВ»