Игнатьев рассказал, как на него повлиял отказ от алкоголя

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев считает, что прогрессирует.

«Стал больше работать над собой, больше уделять времени футболу. Считаю, что по игре есть прогресс.

Полностью отказался от алкоголя, еще когда был в «Рубине». Как это повлияло? Лучше останавливаюсь, больше сил на поле», – сказал Игнатьев.

24-летний Игнатьев стоит 1,5 миллиона евро.

Его контракт действует до лета.

В сезоне РПЛ у Игнатьева 12 матчей, 4 гола, 2 ассиста.

Кубок России вернулся! Кто выиграет турнир?