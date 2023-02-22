Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Другого выбора у меня нет». Геркус объяснил уход из «Торпедо»

«Другого выбора у меня нет». Геркус объяснил уход из «Торпедо»

22 февраля 2023, 18:32
3

Илья Геркус прокомментировал уход с поста президента «Торпедо».

«Так вышло, что как раз шесть месяцев назад я вступил в должность президента «Торпедо», а сегодня мы объявили о расставании. Это был непростой во всех отношениях период – команда терпела неудачи, перестраивалась на ходу, менялись игроки и тренеры.

Работе по выживанию было посвящено все мое время и все усилия. В то же время клубу надо было обживаться в Премьер-лиге, на новом-старом стадионе БСА «Лужники», привлекать и удерживать людей, рассказывать им о бренде и великой истории «Торпедо».

Жизнь в Премьер-лиге – это то, чего клуб был лишен долгие годы и большинства обычных и даже обыденных функций, процессов и структур, того, что давно стало нормой для других клубов РПЛ, в «Торпедо» не было. Строительством и развитием этих структур тоже необходимо было заниматься. Запустил процесс написания долгосрочного позиционирования клуба и его стратегии.

Не все проходило гладко, были сложности, поэтому могу сказать, что решение о расставании не было абсолютно спонтанным – оно назревало и было принято некоторое время назад. Увы, но после раздумий понял, что другого выбора у меня нет.

Могу сказать, что я до последнего момента оставался честен перед великим брендом «Торпедо», его болельщиками и историей. Уверен, что сделал максимум возможного. Команде желаю удачи, результатов, которые помогут сохранить прописку в Премьер-лиге, болельщикам – испытывать радость и гордость за клуб. Удачи!» – написал Геркус в телеграме.

  • Новым президентом «Торпедо» станет Ярослав Савин.
  • Геркус возглавлял «Торпедо» с лета.
  • Команда идет в РПЛ последней.

Дзюба сыграет против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?

Еще по теме:
Путин открыл стадион «Торпедо» 14
«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака» 2
Игроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса
Россия. Премьер-лига Торпедо Геркус Илья
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kvm
1677092710
излечились от герпеса...
Ответить
serglider
1677093655
Крыса первой бежит с тонущего корабля)))
Ответить
моэм
1677131631
Вот настоящая речь современного ЧИНОВНИКА ....много слов , увёрток , передёргиваний и ни слова про объяснение причины ухода , вынесенного в заголовок и тем более главной причины ухода ....уж , смазанный маслом ....от таких скользких тварей возникает только чувство гадливости .
Ответить
Главные новости
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
20:41
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
20:29
28
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
20:10
3
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
19:40
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
19:34
6
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:45
Путин присвоил Черданцеву почетное звание
17:52
14
«Рубин» намерен избавиться от Дзюбы
17:45
6
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
17:33
4
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
17:17
4
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
20:29
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
19:37
1
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
19:29
Интервью Евсеева после победы «Динамо Мх» над «Родиной»
19:11
1
Видео«Спартак» и «Динамо» быстро обменялись голами в дерби
18:59
7
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:45
Барко пропустит дерби с «Динамо»: известна причина
18:28
2
РПЛ. «Динамо Мх» обыграло «Родину» (2:0) и догнало «Зенит»
18:15
4
Обзор матча «Динамо Мх» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
18:14
1
Путин присвоил Черданцеву почетное звание
17:52
14
«Рубин» намерен избавиться от Дзюбы
17:45
6
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
17:33
4
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
17:17
4
Мостовой удалил свой антизенитовский пост
16:55
14
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
16:37
8
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
16:14
12
РПЛ. «Оренбург» и «Акрон» устроили голевую перестрелку (2:2)
15:58
9
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
1
Новая информация о Головине в «Спартаке»
15:49
6
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо»
15:36
9
Соболев прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
15:21
3
Выявлен клуб РПЛ, который будет играть, как «ПСЖ»
14:59
5
Вратарь «Зенита»: «Мы полностью переиграли ЦСКА»
14:49
14
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
7
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
14:30
2
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
5
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+