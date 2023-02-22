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    «Другого выбора у меня нет». Геркус объяснил уход из «Торпедо»

    Илья Геркус прокомментировал уход с поста президента «Торпедо».

    «Так вышло, что как раз шесть месяцев назад я вступил в должность президента «Торпедо», а сегодня мы объявили о расставании. Это был непростой во всех отношениях период – команда терпела неудачи, перестраивалась на ходу, менялись игроки и тренеры.

    Работе по выживанию было посвящено все мое время и все усилия. В то же время клубу надо было обживаться в Премьер-лиге, на новом-старом стадионе БСА «Лужники», привлекать и удерживать людей, рассказывать им о бренде и великой истории «Торпедо».

    Жизнь в Премьер-лиге – это то, чего клуб был лишен долгие годы и большинства обычных и даже обыденных функций, процессов и структур, того, что давно стало нормой для других клубов РПЛ, в «Торпедо» не было. Строительством и развитием этих структур тоже необходимо было заниматься. Запустил процесс написания долгосрочного позиционирования клуба и его стратегии.

    Не все проходило гладко, были сложности, поэтому могу сказать, что решение о расставании не было абсолютно спонтанным – оно назревало и было принято некоторое время назад. Увы, но после раздумий понял, что другого выбора у меня нет.

    Могу сказать, что я до последнего момента оставался честен перед великим брендом «Торпедо», его болельщиками и историей. Уверен, что сделал максимум возможного. Команде желаю удачи, результатов, которые помогут сохранить прописку в Премьер-лиге, болельщикам – испытывать радость и гордость за клуб. Удачи!» – написал Геркус в телеграме.

    • Новым президентом «Торпедо» станет Ярослав Савин.
    • Геркус возглавлял «Торпедо» с лета.
    • Команда идет в РПЛ последней.

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    Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса

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    22.02.2023 18:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2303

      моэм 23 февраля, 08:53

      Вот настоящая речь современного ЧИНОВНИКА ....много слов , увёрток , передёргиваний и ни слова про объяснение причины ухода , вынесенного в заголовок и тем более главной причины ухода ....уж , смазанный маслом ....от таких скользких тварей возникает только чувство гадливости .

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    • ...
      Рейтинг: +2389

      serglider 22 февраля, 22:20

      Крыса первой бежит с тонущего корабля)))

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    • ...
      Рейтинг: +2251

      kvm 22 февраля, 22:05

      излечились от герпеса...

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