«Другого выбора у меня нет». Геркус объяснил уход из «Торпедо»

Илья Геркус прокомментировал уход с поста президента «Торпедо».

«Так вышло, что как раз шесть месяцев назад я вступил в должность президента «Торпедо», а сегодня мы объявили о расставании. Это был непростой во всех отношениях период – команда терпела неудачи, перестраивалась на ходу, менялись игроки и тренеры.

Работе по выживанию было посвящено все мое время и все усилия. В то же время клубу надо было обживаться в Премьер-лиге, на новом-старом стадионе БСА «Лужники», привлекать и удерживать людей, рассказывать им о бренде и великой истории «Торпедо».

Жизнь в Премьер-лиге – это то, чего клуб был лишен долгие годы и большинства обычных и даже обыденных функций, процессов и структур, того, что давно стало нормой для других клубов РПЛ, в «Торпедо» не было. Строительством и развитием этих структур тоже необходимо было заниматься. Запустил процесс написания долгосрочного позиционирования клуба и его стратегии.

Не все проходило гладко, были сложности, поэтому могу сказать, что решение о расставании не было абсолютно спонтанным – оно назревало и было принято некоторое время назад. Увы, но после раздумий понял, что другого выбора у меня нет.

Могу сказать, что я до последнего момента оставался честен перед великим брендом «Торпедо», его болельщиками и историей. Уверен, что сделал максимум возможного. Команде желаю удачи, результатов, которые помогут сохранить прописку в Премьер-лиге, болельщикам – испытывать радость и гордость за клуб. Удачи!» – написал Геркус в телеграме.

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