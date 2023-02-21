Петржела: «Допускаю, что российский футбол прекратит существование»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о развитии российского футбола.

«Раньше РПЛ была сильнее чемпионата Чехии. Сейчас же ситуация поменялась, эти две лиги являются одинаковыми по уровню. Правда, считаю, российский чемпионат в мире никого не интересует.

Полный уход легионеров не является ключевым фактором для определения уровня российского футбола. Самое главное — события в мире, никто не знает, что будет завтра.

Возможно, в будущем российский футбол прекратит свое существование — это будет зависеть от событий в мире. Допускаю такой вариант. Я так сужу, глядя, что показывают по телевизору», — сказал Петржела.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

Дзюба сыграет против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?