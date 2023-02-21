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  • Петржела: «Допускаю, что российский футбол прекратит существование»

Петржела: «Допускаю, что российский футбол прекратит существование»

21 февраля 2023, 09:48
11

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о развитии российского футбола.

«Раньше РПЛ была сильнее чемпионата Чехии. Сейчас же ситуация поменялась, эти две лиги являются одинаковыми по уровню. Правда, считаю, российский чемпионат в мире никого не интересует.

Полный уход легионеров не является ключевым фактором для определения уровня российского футбола. Самое главное — события в мире, никто не знает, что будет завтра.

Возможно, в будущем российский футбол прекратит свое существование — это будет зависеть от событий в мире. Допускаю такой вариант. Я так сужу, глядя, что показывают по телевизору», — сказал Петржела.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

Дзюба сыграет против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Петржела Властимил
Комментарии (11)
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MaxRnD
1676962252
Гашек, снимай парик, мы тебя узнали
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R_a_i_n
1676962801
Таблетки забыл принять
Ответить
alp
1676963551
дураг штоле?
Ответить
Давид59
1676964206
Ну это он чересчур. Футбол у нас никуда не денется. А вот вариться в собственном соку на пользу, конечно, никому не идёт. Уровень пострадает.
Ответить
neveldomha
1676964532
Поменьше пялься в зомбоящик.
Ответить
raritet
1676965982
Тут дяденьку понесло. Если вспомнить историю футбола, в частности 1956 , то и тогда футбол был...
Ответить
Дядя Серёжа
1676968473
Скорее чехия как самостоятельное государство исчезнет. Они и так уже на веревочках ходят...
Ответить
Азбука
1676969035
Если дойдёт до полноценной третьей мировой, то всем будет не до футбола. Однако, если у России будут шансы потом возродить футбол, то Чехии просто не будет.
Ответить
Алекс636363
1676969631
Допускаю,что мозг Петржелы уже прекратил существование.
Ответить
шахта Заполярная
1676975482
Задолбали уже этой бывшей питерской простотеткой. Зачем у дурака брать интервью, тем более у чешского. У этого бывшего питерского " тренера" мозгов меньше чем у коко раз в десять.
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