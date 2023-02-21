Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Петржела: «Допускаю, что российский футбол прекратит существование»

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о развитии российского футбола.

    «Раньше РПЛ была сильнее чемпионата Чехии. Сейчас же ситуация поменялась, эти две лиги являются одинаковыми по уровню. Правда, считаю, российский чемпионат в мире никого не интересует.

    Полный уход легионеров не является ключевым фактором для определения уровня российского футбола. Самое главное — события в мире, никто не знает, что будет завтра.

    Возможно, в будущем российский футбол прекратит свое существование — это будет зависеть от событий в мире. Допускаю такой вариант. Я так сужу, глядя, что показывают по телевизору», — сказал Петржела.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

    Дзюба сыграет против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?

    Новости по теме
    Бикфалви – о «Зените»: «Мы не с денежными мешками играем»
    «Зенит» хочет сыграть с «Фенербахче» в Стамбуле 1
    Бериша: «Было много предложений из Европы, но я люблю «Ахмат» и хочу закончить карьеру здесь»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:48
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4825

      neveldomha 2 минуты назад

      Поменьше пялься в зомбоящик.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6211

      Давид59 7 минут назад

      Ну это он чересчур. Футбол у нас никуда не денется. А вот вариться в собственном соку на пользу, конечно, никому не идёт. Уровень пострадает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18786

      Cleaner 18 минут назад

      Скорее ЧЕХИЯ прекратит существование, чем РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11213

      alp 18 минут назад

      дураг штоле?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11914

      R_a_i_n 30 минут назад

      Таблетки забыл принять

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54402

      MaxRnD 40 минут назад

      Гашек, снимай парик, мы тебя узнали

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11